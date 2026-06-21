Ciclisme | Volta a Catalunya femenina
Marianne Vos no perdona i Paula Blasi es corona a Barcelona
La llegenda neerlandesa no ha fallat en la darrera etapa de la tercera edició de la Volta Catalunya, i s'ha imposat en un esprint dominat per Visma, que s'ha assegurat també el mallot dels punts mitjançant Nienke Veenhoven
Ja va avisar a Santa Susanna, i s'ha confirmat a Barcelona. El Team Visma Lease a Bike ha tornat a fer manifesta la seva enorme superioritat en les etapes a l'esprint d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina. En aquesta ocasió, però, la vencedora a l'avinguda de Maria Cristina de la capital catalana ha estat la llegenda del ciclisme internacional, la neerlandesa Marianne Vos. Una etapa en què també s'ha certificat el primer lloc a la classificació general de la llivienca Paula Blasi.
La darrera etapa de la ronda catalana s'ha saldat, com ja advertien totes les travesses, amb una frenètica arribada a l'esprint. Un final que l'organització ha sabut adequar al pas del pilot a gran velocitat, amb carreteres amples i sense grans obstacles a la calçada per evitar qualsevol ensurt com l'esgarrifosa caiguda que va patir l'eslovena Urska Zigart a la Volta a Suïssa dijous. L'etapa ha transcorregut amb tota la normalitat que acostuma a acompanyar les darreres etapes d'una volta per etapes, i només Paula Ostiz, Oda Gissinger, Isabella Bertold i Natalie Revelo s'han avançat al gran grup durant gran part de l'etapa.
Un esprint de llibre
Però el potencial dels equips World Tour ha estat diferencial. El Visma i l'FDJ han tingut controlades les ciclistes que conformaven el grup capdavanter en tot moment, i una vegada superats els primers 70 quilòmetres de la prova -on el terreny era més trencacames- han encetat una persecució que ha fet esvair els gairebé 2 minuts i mig de marge que teníen en poc més de 45 quilòmetres. El resultat? A la Gran Via de Barcelona el pilot ja havia absorbit Ostiz i Gissinger, que eren les dues darreres supervivients de l'escapada.
El Cofidis i l'FDJ han pecat d'optimistes, i malgrat comandar el pilot a l'entrada del darrer quilòmetre, s'han quedat curtes d'efectius per a llançar les seves especialistes. En canvi, el Visma ha jugat amb sang freda, no ha entrat en pànic i ha reservat la francesa Margaux Vigié per servir amb safata de plata l'esprint a Vos i Veenhoven. Un duel en què ha resultat vencedora la triple campiona del món, i que alhora ha assegurat el triomf a la general dels punts per la seva jove companya.
Cara i creu
L'etapa ha estat un pur tràmit per a la llivienca Paula Blasi, que no ha tingut cap problema per a mantenir el mallot de líder. La creu, però, se l'ha endut la ciclista solsonina Isis Baraldès, que no ha pogut acabar la tercera etapa.
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