Trial
Toni Bou imposa la llei dels quaranta i també domina la segona jornada a Itàlia
El pierenc suma 240 punts, el màxim, amb sis victòries de 40 punts cadascuna en el camí per al quaranté títol mundial
Toni Bou no es guarda res per imposar la llei del 40 aquesta temporada. Si hi ha un títol mundial que desitgi, és aquest perquè significaria que quan faci quaranta anys, el proper 17 d'octubre, ja tindrà a les vitrines el mateix número de de campionats del món, comptant els de l'aire lliure i en pista coberta. De moment, ha guanyat les sis proves disputades, les dues últimes aquest cap de setmana a la localitat italiana de Camerino, i ja suma un nombre de punts que acaba amb els seus dígits favorits, 240.
En té 66 de marge sobre el seu company d'equip, el gallec Gabriel Marcelli, que s'ha refet del cinquè lloc de dissabte amb el segon calaix del podi aquest diumenge. Ha completat el podi el basc Jaime Busto, que a la general queda un punt per darrere de l'italià Matteo Grattarola, que ha passat de vorejar una victòria parcial i acabar segon en la jornada inicial, a ser sisè l'últim dia.
Bou, a més, ha vençut amb facilitat, fent només 6 i 8 punts de penalització en cada ronda i Marcelli n'ha totalitzat 51, malgrat que el fet d'haver quedat segon a la segona li ha permès acabar en aquesta posició la jornada, amb un sol punt sobre Busto.
Pel que fa a Trial2, l'anoienc Àlex Canales (Montesa) no ha tingut tan encert com dissabte, en què va ser segon, i aquest cop s'ha hagut de conformar amb la cinquena posició, en una cursa guanyada pel britànic de Sherco Harry Turner i en què el francès Benoit Bincaz ha estat segon. Canales manté el lideratge amb 162 punts, pels 148 d'Arnau Farré (Sherco). Bincaz, que es va perdre les dues primeres curses, és setè, amb 119. La propera prova serà el 25 i el 26 de juliol a Gal·les.
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