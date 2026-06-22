Judo
El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès obté tres medalles al Campionat de Catalunya de kyus de judo
El grup de la Catalunya central afegeix tres llocs més de finalista a la competició disputada a Badia del Vallès
Redacció
Els judokes del Centre de Tecnificació de Judo de Bages i Moianès van aconseguir tres posicions de podi i tres llocs de finalista en el Campionat de Catalunya de kyus, una competició que es va disputar a Badia del Vallès.
L'or va ser per a Milena Gállego, que guanyar en la categoria de menys de 52 quilos. Les altres dues representants que van ascendir al podi van ser per recollir la medalla de bronze, Clàudia Terradellas, en menys de 48 quilos, i Anastasia Onezashvili, en menys de setanta.
La llista de resultats destacats va completar-se amb els cinquens lloc de Ionel Balaneanu, en menys de 66 quilos, i de Maria Nos, en la competició de menys de 63. A més, Ramon Soler va acabar en una destacable setena posició en la categoria de menys de 73 quilos. La representació del centre en la competició que va tenir lloc a la vila vallesana la van completar Lluc Singla i Genís Serrat.
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