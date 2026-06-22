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Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa recupera el pivot Pol López, procedent de la Roma i internacional sub-19

Es tracta del cinquè fitxatge de la temporada i ha d'aportar gol i qualitat individual i col·lectiva

Pol López, amb els títols aconseguits amb la Roma, amb la qual ha rescindit contracte

Pol López, amb els títols aconseguits amb la Roma, amb la qual ha rescindit contracte / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

El Covisa Manresa ha aconseguit el fitxatge del pivot Pol López, format a les seves categories inferiors i que acaba de rescindir el seu contracte amb la Roma. S'ha compromès amb els bagencs per a la propera temporada.

López es va formar a la base manresana durant quatre temporades, d'infantil a cadet, on va ser convocat per la selecció catalana. Hi va guanyar la lliga infantil de Divisió d'Honor, únic títol del club en aquesta categoria, i també va obtenir un subcampionat de la Copa Catalunya cadet.

Després, va fitxar pel Barça, on va actuar durant dos cursos i hi va guanyar la lliga juvenil nacional de Divisió d'Honor. A més, ver ser campió d'Espanya amb la selecció catalana, abans de desembocar al Sala5 Martorell, amb el qual va ser subcampió de la Copa Catalunya.

Finalment, va acabar marxant a la Roma, a la Serie A, amb el qual ha estat convocat diverses vegades i l'ha alternada amb la categoria juvenil. Hi ha guanyat la lliga i la Supercopa. A més, la seva trajectòria li ha merescut anar convocat per la selecció espanyola sub-19 des del 2023. 

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