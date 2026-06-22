Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa recupera el pivot Pol López, procedent de la Roma i internacional sub-19
Es tracta del cinquè fitxatge de la temporada i ha d'aportar gol i qualitat individual i col·lectiva
Regió7
El Covisa Manresa ha aconseguit el fitxatge del pivot Pol López, format a les seves categories inferiors i que acaba de rescindir el seu contracte amb la Roma. S'ha compromès amb els bagencs per a la propera temporada.
López es va formar a la base manresana durant quatre temporades, d'infantil a cadet, on va ser convocat per la selecció catalana. Hi va guanyar la lliga infantil de Divisió d'Honor, únic títol del club en aquesta categoria, i també va obtenir un subcampionat de la Copa Catalunya cadet.
Després, va fitxar pel Barça, on va actuar durant dos cursos i hi va guanyar la lliga juvenil nacional de Divisió d'Honor. A més, ver ser campió d'Espanya amb la selecció catalana, abans de desembocar al Sala5 Martorell, amb el qual va ser subcampió de la Copa Catalunya.
Finalment, va acabar marxant a la Roma, a la Serie A, amb el qual ha estat convocat diverses vegades i l'ha alternada amb la categoria juvenil. Hi ha guanyat la lliga i la Supercopa. A més, la seva trajectòria li ha merescut anar convocat per la selecció espanyola sub-19 des del 2023.
Ara arriba a la capital del Bages al Covisa Manresa per aportar gol i qualitat individual i col·lectiva. Aquesta és la cinquena incorporació del Covisa després de les de Terri, Eudald Ripollès, Ian Herrerías i Marc Hermosel, a part de l'ascens al primer equip del juvenil Dídac Martínez.
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