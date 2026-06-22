Atletisme
El Cros de Sant Joan de Prats de Lluçanès manté les inscripcions obertes
La prova arriba a la seva 48a edició amb una cursa mixta d'asfalt i pista forestal de sis quilòmetres i 100 metres de desnivell positiu
Regió7
Prats de Lluçanès acull aquest dimecres la 48a edició del Cros de Sant Joan, una cursa de sis quilòmetres en total i 100 metres de desnivell positiu acumulat. El recorregut és circular, amb inici a les deu del matí del dia de la cursa.
Aquest dilluns, les inscripcions encara estaven obertes, amb 109 apuntats de les 150 places disponibles, amb les adreces de les inscripcions, tant per a la prova gran, com per a la infantil, al lloc web de 9hsports.cat .
La recollida de dorsals es pot fer davant de l'Ajuntament de Prats aquest dimarts, de 16.30 hores a 18.30 o bé el mateix dia de la cursa, de les vuit del matí fins a dos quarts de deu. L'edat mínima per inscriure-s'hi és de 18 anys i els menors d'edat han de presentar una autorització del tutor legal. El preu, en aquest últim dia, és de 10 euros i s'hi inclou el dorsal, el cronometratge, l'avituallament i la borsa del corredor.
Les curses infantils seran a partir de les onze al Passeig, amb una inscripció a part. Hi haurà premis per al primer, segon i tercer classificats de la general, sub-15, sub-18, sèniors, veterans, màsters i primera i primer locals.
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