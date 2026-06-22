Atletisme
Gonçalo José Sousa esborra el rècord dels 1.500 metres de la taula de registres de l'Avinent Manresa
El migfondista va aconseguir un temps de 3.44.53 i va batre el 3.44.6 que havia fet Ivo Clotet el 1989 a Granollers
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Regió7
Manresa
L'atleta Gonçalo José Sousa va aconseguir batre el rècord més antic de la taula de l'Avinent Manresa, el dels 1.500 metres, en guanyar una de les finals del control a l'aire lliure que es van fer a l'estadi de la Bòbila de Gavà.
Sousa va vèncer amb un temps de 3.44.53 i va superar els 3.44.6 que ostentava Ivo Clotet des del 22 d'agost del 1989 a Granollers. Era un rècord tan antic que, en les competicions locals, aleshores encara es comptava el temps per dècimes.
L'atleta de l'Avinent està passant un bon moment de forma, com va demostrar fa poques setmanes en proclamar-se subcampió d'Espanya dels 10.000 metres en la categoria sub-23.
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