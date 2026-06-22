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Atletisme

Gonçalo José Sousa esborra el rècord dels 1.500 metres de la taula de registres de l'Avinent Manresa

El migfondista va aconseguir un temps de 3.44.53 i va batre el 3.44.6 que havia fet Ivo Clotet el 1989 a Granollers

Gonçalo José Sousa, fa unes setmanes, en la prova dels 10.000 metres sub-23

Gonçalo José Sousa, fa unes setmanes, en la prova dels 10.000 metres sub-23 / Avinent Manresa

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Regió7

Manresa

L'atleta Gonçalo José Sousa va aconseguir batre el rècord més antic de la taula de l'Avinent Manresa, el dels 1.500 metres, en guanyar una de les finals del control a l'aire lliure que es van fer a l'estadi de la Bòbila de Gavà.

Sousa va vèncer amb un temps de 3.44.53 i va superar els 3.44.6 que ostentava Ivo Clotet des del 22 d'agost del 1989 a Granollers. Era un rècord tan antic que, en les competicions locals, aleshores encara es comptava el temps per dècimes.

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