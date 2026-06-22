Hoquei patins | OK Lliga masculina
El Liceo publica una nota de queixa sobre "els fets succeïts" després de la seva derrota de diumenge a Igualada
El club gallec parla de "comportaments violents" contra la seva afició i jugadors i de "preocupació" per la gestió de la seguretat abans del decisiu partit de dimarts a la Corunya
El Hockey Club Liceo ha publicat aquest dilluns una nota en què es queixa dels fets succeïts diumenge a les Comes després de la derrota del seu equip per 4-2 contra l'Igualada Rigat en el quart partit de la final de l'OK Lliga. Els gallecs parlen de "comportaments violents" contra els seus jugadors, equip tècnic i aficionats, i mostren "preocupació" per la gestió de la seguretat. Tot, un dia abans del cinquè partit de la final, dimarts a la nit, a Riazor, que coronarà el campió de lliga.
En la seva nota, el Liceo "condemna els incidents registrats en acabar el partit a Les Comes i volem traslladar el nostre màxim suport a totes les persones que es van veure afectades per aquests fets. A més, el club reitera el seu compromís amb un esport basat en el respecte, la convivència i la seguretat de jugadors, tècnics, familiars i aficionats"
El Liceo també "vol mostrar la seva profunda preocupació pels fets ocorreguts al final" del partit, en què "es van produir situacions de tensió, intimidació i comportaments violents adreçats contra familiars de membres del cos tècnic i de la plantilla, així com contra aficionats verd-i-blancs desplaçats per donar suport a l'equip, provocats majoritàriament per membres de la Penya Front Tauró (segons van poder comprovar membres de l'expedició liceïsta)".
Al mateix temps, l'entitat corunyesa "vol expressar la seva preocupació per la gestió de la seguretat durant els incidents. Segons el parer del club, el dispositiu de seguretat privada i les forces de seguretat presents a la instal·lació es van veure superats pels esdeveniments produïts un cop finalitzat el partit, oferint una resposta insuficient per garantir la tranquil·litat i la protecció dels aficionats desplaçats. La sensació dels nostres aficionats va ser de desemparament. Sol·licitem una revisió dels protocols de seguretat que evitin aquestes desagradables i perilloses situacions".
Preparant el cinquè partit
Amb la nota, el Liceo ja ha començat a jugar el cinquè partit, que afrontarà a casa i en què espera un Riazor ple. Segons ells, "la rivalitat esportiva ha de quedar sempre sobre la pista. La violència, la intimidació i qualsevol forma d'amenaça no poden tenir cabuda en el nostre esport".
Finalment, "el club vol fer una crida a tota la ciutat de la Corunya perquè, una vegada més, el palau [de Riazor] torni a vestir-se de verd, donant exemple d'afició a l'alçada de les circumstàncies, tal com ha demostrat durant tota la temporada, fent del dimarts 23 de juny un dia de festa per a tothom al palau. És el nostre desig que el palau continuï sent un lloc on poder gaudir del nostre esport en companyia d'amics, familiars i nens. Malauradament, això no ha pogut ser així a Les Comes, però estem segurs que serà un gran espectacle al Palau dels Esports".
Durant la temporada, ja hi va haver un enfrontament entre el Liceo i l'Igualada Rigat en la visita dels arlequinats a Riazor a causa d'uns enfrontaments entre l'afició local i els jugadors amb membres de la penya Front Tauró desplaçats a Galícia. Aleshores hi va haver intercanvi de comunicats i la tensió s'ha multiplicat ara en la final.
La final va quedar empatada diumenge, quan l'Igualada va guanyar per 4-2 el Liceo i va establir l'empat a dos en la sèrie, que havia arrencat amb dues golejades gallegues a casa per 8-2 i havia seguit amb un triomf anoienc, divendres, per 5-2. En el darrer partit, la tensió va escalar després que l'exjugador igualadi Nil Cervera enviés la bola contra el local Marc González amb el temps acabat després d'un tens enfrontament.
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