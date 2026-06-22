Tennis
L'Open del Club de Tennis La Pobla de Claramunt es consolida al calendari estatal
El torneig de la localitat anoieca es vol convertir "en una autèntica festa" d'aquest esport oberta a tot el poble i a la comarca
Regió7
El Club Tennis La Pobla de Claramunt celebra des de dissabte i fins al proper diumenge 28 de juny una nova edició de l’Open C.T. Pobla, que any rere any guanya pes i que continua consolidant-se dins del calendari nacional. El torneig de la localitat anoienca vol anar més enllà de la competició esportiva i convertir-se en una autèntica festa del tennis oberta a tot el poble i la comarca.
Durant aquests dies, les instal·lacions del club acullen un torneig de categoria nacional, amb fase prèvia i fase final, i amb la participació de jugadors vinculats al circuit estatal. En el quadre femení destaca la presència de Yleymi Muelle, guanyadora de l’edició de l’any passat i actual número 47 del rànquing estatal. Pel que fa a l’Open A&D Immobiliària masculí, compta amb jugadors de gran nivell dins del circuit nacional. Entre els noms més destacats hi ha Samuel Arauzo, del Club Tennis Saragossa, cap de sèrie número 1, actual número 78 del rànquing espanyol i campió del món +35.
Des del club anoienc, organitzadors de l'esdeveniment, es remarca que "l’Open no és només un torneig, sinó una setmana de convivència, esport i vida social". Per aquest motiu, a partir del dijous 25 de juny a la tarda, el club comptarà amb dues foodtrucks perquè el públic pugui quedar-se a berenar o sopar a les instal·lacions mentre gaudeix de tennis de nivell.
Més que un torneig
A més de la competició, l’Open C.T. Pobla 2026 incorpora diverses activitats complementàries obertes a tothom i totalment gratuïtes prèvia inscripció. El dissabte 27 de juny, la marca Head tindrà un protagonisme destacat amb activitats vinculades al tennis i al pàdel, entre les quals hi haurà partides americanes i un test de material.
El diumenge 28 de juny, coincidint amb la jornada final del torneig, es durà a terme una sessió de ioga a l’interior de les pistes de tennis, gràcies a la col·laboració de Sâdhana. Posteriorment, també hi haurà una activitat de Laser Tag a càrrec de Paintball Els Maquis. Les finals masculina i femenina es disputaran el mateix diumenge 28 de juny a la tarda, a partir de les 18 h. Totes les activitats extra són gratuïtes i estan pensades per apropar l’Open a socis, famílies, veïns i públic en general.
Durant els dies del torneig també es posa en marxa un concurs de fotografia amb la col·laboració de l’AFOC de La Pobla de Claramunt, així com un concurs de fotografia per Instagram vinculat a l’Open. L’objectiu és captar l’essència del torneig, l’ambient del club i la relació entre esport, poble i fotografia.
L’organització també ha preparat diferents sortejos de premis, tant per als participants de les activitats com en el marc de la nova campanya de captació econòmica destinada a la Fundació Dharmavaram, una acció solidària que se suma a la voluntat del club de fer créixer l’Open com a projecte esportiu i social. Amb totes aquestes novetats, el Club Tennis La Pobla de Claramunt obre encara més l’experiència de l’Open C.T. Pobla a tota la ciutadania. L’edició 2026 és una setmana de tennis, activitats gratuïtes, vida social i participació, que fomenta la festa del tennis des de La Pobla de Claramunt.
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