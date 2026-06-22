Bàsquet | Catalunya-Gran Bretanya
Manresa i el Nou Congost es consoliden com la casa de la selecció catalana
El combinat nacional tornarà a jugar diumenge (12.15 hores) un nou partit internacional, el cinquè de tota la història que acollirà la ciutat bagenca, que n'haurà estat l'amfitrió en les darreres dues ocasions que ha competit
La Selecció Catalana absoluta de bàsquet masculí disputarà a Manresa un nou partit internacional, i el Nou Congost en tornarà a ser l'escenari escollit. El mateix pavelló que ja va acollir el darrer enfrontament de la selecció fa tres estius, contra l'Argentina, en el partit que commemorava el centenari de la Federació Catalana de Basquetbol. En aquesta ocasió, el rival serà la selecció de la Gran Bretanya. Una mostra més que consolida la ciutat com una de les grans capitals del bàsquet català.
El de diumenge, a un quart d'una del migdia, serà la cinquena vegada que el combinat nacional disputi un partit a la capital del Bages. Una data assenyalada, ja que servirà per a celebrar el 90 aniversari de la primera ocasió que Catalunya es va enfrontar al Bàsquet Manresa, el mateix any que va començar la Guerra Civil Espanyola. El següent partit va ser contra l'altra equip de la ciutat, el CE Manresa, una vegada acabat el conflicte, el 1942.
Van passar més de 50 anys fins que la selecció catalana no va tornar a la capital bagenca per disputar un partit, va ser el 1999. En aquesta tercera ocasió el rival va ser, de nou, l'equip de la ciutat, el TDK Manresa. El quart i darrer enfrontament que s'ha celebrat a Manresa ha estat, curiosament, l'últim que ha jugat la selecció, fa 3 estius, contra l'Argentina.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el secretari general de l'esport i l'activitat física, Abel García, han coincidit també a reafirmar "la voluntat que aviat la selecció catalana pugui disputar partits oficials com ho fan Escòcia i altres nacions, que malgrat no tenir un estat han trobat una fórmula per poder competir en partits internacionals" ha explicat el batlle. García ha definit el matx com "una oportunitat per fer un pas endavant per fer realitat la possibilitat de competir al primer nivell internacional".
La convocatòria
El nou seleccionador català, Jaume Ponsarnau, ha fet pública en l'acte d'aquest migdia al consistori la llarga llista de fins a 16 jugadors convocats per jugar el partit de diumenge. Una decisió que pren sentit tenint en compte que alguns dels basquetbolistes pretesos pel tècnic resident a Sant Fruitós estan ara mateix en situacions complexes des del punt de vista contractual, altres estan esperant si són o no convocats per la selecció estatal per jugar les finestres del juliol, i n'hi ha un parell que encara no han acabat de competir amb els seus clubs.
Al tècnic sanfruitosenc d'adopció que dirigeix el Surne Bilbao Basket l'acompanyarà, a la banqueta, dos entrenadors de primer nivell ACB com són Gerard Encuentra, del Hiopos Lleida, i Jesús Ramírez, amb experiència a Bilbao i també a Saragossa. A l'equip tècnic també hi haurà cares conegudes per l'afició manresana com el preparador físic Xavier Schelling que va estar a Manresa durant 7 temporades abans de fer el salt a l'NBA amb els San Antonio Spurs.
Els setze jugadors que han entrat en aquesta primera llista d'escollits han estat: Jaume Lobo (Hestia Menorca), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Ferran Bassas (Kids&Us Manresa), Gerard Fernández (Kids&Us Manresa), Adrià Domènech (Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB), Ramon Vilà (Grupo Ureta Tizona Burgos), Lluís Costa (Coviran Granada), Guillem Vives (Asisa Joventut), Ian Platteeuw (Davidson College), Aleix Font (Surne Bilbao), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Robert Cosialls (Alimerka Oviedo Baloncesto), Joel Parra (FC Barcelona), Rafa Villar (Kosner Baskonia) i Isaac Nogués (Valencia Basket).
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