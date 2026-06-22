Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, es retroba amb la victòria a la Marató del Carlit
L'atleta d'ultradistància anoienc va completar la prova que acumulava més de 1.900 metres de desnivell positiu en un temps de 4 hores, 2 minuts i 29 segons, imposant-se a Mathieu Colzato per només un sospir
L'atleta igualadí Marc Bernades continua en un gran nivell de forma física, i aquest cap de setmana ho va tornar a demostrar en la Marató del Carlit. L'ultrafondista anoienc va completar amb 4 hores i 2 minuts l'exigent recorregut que plantejava la prova, que constava de 42,5 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu que transitava pels paratges espectaculars que conformen els diferents llacs de la zona de les Bulloses, situats als peus del Carlit.
Un recorregut que alternava paisatges tancats i frondosos en tota la zona que travessava el bosc, amb altres d'alta muntanya quan els llacs quedaven enrere i els participants començaven el primer dels dos trams que conformen l'ascens al pic pirinenc. Una prova que Bernades es coneixia bé, ja que ja hi havia pres part fa tres anys, quan també en va sortir vencedor d'una cursa que gairebé considera com seva, pel fet que es disputa a Font Romeu, on resideix.
La prova va mantenir l'emoció fins al darrer segon, i mai millor dit, perquè Bernades va travessar en primera posició la línia d'arribada només un instant respecte a Mathieu Colzato, que es va haver de conformar amb el segon graó del podi. El darrer va ser per Thomas Navarro, que va completar l'exigent recorregut gairebé 30 minuts després que els dos primers classificats.
Un calendari il·lusionant
La participació de Bernades a la prova formava part de la seva preparació de cara al proper gran objectiu de la temporada: les finals europees de l'Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB). Unes sèries que tindran lloc a la Vall d'Aran i on disputarà la Camins de Ferro. Una prova més que exigent que proposa un recorregut de 110 quilòmetres i 6.400 metres de desnivell positiu que gaudirà d'una gran participació amb especialistes de tot el continent.
Un objectiu que han fet canviar els plans a l'ultrafondista igualadí, que per encarar-lo amb la màximes garanties ha hagut de fer una concessió i renunciar a participar en els Campionats d'Espanya tot i haver estat seleccionat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Una decisió que l'atleta justifica argumentant que prioritza la recuperació i mantenir un bon nivell de cara als grans objectius de la temporada.
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