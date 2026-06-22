Futbol
Marc Cucurella, els orígens manresans del nou jugador del Reial Madrid
Els besavis del defensa d'Alella tenien una empresa tèxtil a prop del Centre Hospitalari i encara queden familiars seus a la capital del Bages
Regió7
El defensa Marc Cucurella està de moda aquestes setmanes per dues raons. Una és la seva participació amb la selecció espanyola al Mundial de futbol dels Estats Units, Canadà i Mèxic. L'altra, el seu controvertit fitxatge pel Reial Madrid, després d'haver estat al planter del Barça, i abans al de l'Espanyol.
Però una amable lectora ens ha fet arribar les proves, en forma de fotografia, que Cucurella, nascut a Alella, al Maresme, té orígens manresans.
Així, els seus besavis paterns eren Pancraç Cucurella i Carme Llopart, que tenien una empresa tèxtil a la zona on ara hi ha el Centre Hospitalari de la capital del Bages. Si baixem un graó en l'arbre genealògic trobem els avis, Pancraç Cucurella Llopart i Puri Gómez, que també vivien a Manresa i que van tenir dos fills i una filla. Un dels fills és Òscar Cucurella, pare de l'actual jugador blanc.
En aquest article hi ha la fotografia dels casaments dels besavis i dels avis. A més, segons la lectora de Regió7, familiar del lateral esquerre, encara queden alguns parents del futbolista residint a la capital del Bages.
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