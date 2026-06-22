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Moeve Fútbol Zone acomiada la temporada amb un especial sobre el mercat de fitxatges i el balanç del curs
L’últim programa de la temporada de Moeve Fútbol Zone, que s’emetrà aquest dilluns a les 21.00 hores, posarà el focus en un dels temes que més expectació desperten entre els aficionats: el mercat de fitxatges. L’espai conduït per Christian Blasco tancarà el curs amb una edició en què també hi haurà temps per analitzar el desenllaç del play-off d’ascens de LaLiga Hypermotion, repassar l’actualitat del València i acostar-se a l’última fase de LaLiga Genuine Moeve.
El programa arrencarà amb l’habitual editorial de Christian Blasco i, tot seguit, Xavi Espinosa repassarà l’actualitat més destacada del futbol espanyol. La tornada de la final del play-off d’ascens a la Liga EA Sports i els moviments que ja comencen a agitar el mercat de fitxatges centraran una secció de titulars que servirà d’introducció al gran tema de la nit.
La taula de tertúlia d’aquest últim programa estarà formada pels periodistes Albert Fernández i Mario Jiménez, amb els quals s’abordaran algunes de les qüestions que marquen l’inici de l’estiu futbolístic. Els possibles moviments del FC Barcelona i del Real Madrid, el futur de Julián Álvarez o la possibilitat que el conjunt blanc torni a apostar per un fitxatge galàctic seran alguns dels temes sobre la taula.
A més, el debat també servirà per fer una valoració global d’una temporada que arriba al final i repassar les claus que han marcat el curs a la Liga EA Sports.
Dins de la secció La Firma de Prensa Ibérica, el periodista Iván Carsí, de Superdeporte, connectarà amb el programa per analitzar la situació del Valencia CF i les perspectives del mercat de fitxatges del conjunt valencianista, un dels equips que afronta un estiu amb diversos fronts oberts.
La Segona Divisió també tindrà el seu protagonisme. Un cop resolt el play-off d’ascens, la secció dedicada a LaLiga Hypermotion repassarà què ha donat de si el partit de tornada de la final i permetrà fer balanç de la temporada dels diferents equips de la categoria juntament amb els tertulians del programa.
El compromís social del futbol tornarà a ser present a «Futbol per a tothom». El col·laborador Pau Bartolí analitzarà com s’ha desenvolupat l’última fase de la LaLiga Genuine Moeve, celebrada aquest cap de setmana a Madrid, una iniciativa que s’ha consolidat com un dels grans referents del futbol inclusiu a Espanya.
Abans del comiat, Laura Campuzano acostarà als espectadors les imatges més virals i les històries que han tingut més repercussió durant el cap de setmana a les xarxes socials, en una secció que posarà el toc més distès al programa.
Amb aquesta edició, Moeve Fútbol Zone abaixarà el teló d’una temporada marcada per l’actualitat, l’anàlisi i les connexions amb periodistes de diferents capçaleres de Prensa Ibérica, abans d’encarar un estiu i un mercat de fitxatges que prometen continuar generant debat durant els pròxims mesos.
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