«Volem portar el Circuit cap a un espai cada vegada més obert, divers i connectat»
El director general de Fira Circuit, societat gestora del Circuit de Barcelona-Catalunya, explica com va néixer el festival que busca convertir la instal·lació en una referència més enllà del motor
Del 17 al 19 de juliol, el Circuit de Barcelona-Catalunya viurà una de les transformacions més importants de la seva història recent obrint les portes a l’escalada, l’skateboarding, l’scooter freestyle, el roller freestyle i altres disciplines urbanes amb la celebració del GRAVITEO Urban Sports Festival. Més de deu disciplines, a més de competicions europees i estatals i espais destinats a la pràctica per part dels assistents.
Darrere d’aquesta aposta hi ha Ignasi Armengol (Barcelona, 1974), director general de Fira Circuit, empresa que gestiona l’activitat del Circuit de Barcelona-Catalunya, que explica en una conversa exclusiva les raons que han portat el recinte a impulsar un projecte que pretén connectar esport, cultura urbana, indústria i entreteniment en un mateix espai.
Transformació dins del seu pla estratègic
Per a Armengol, l’arribada de GRAVITEO no és fruit d’una oportunitat puntual, sinó d’una estratègia planificada. «L’impuls de GRAVITEO respon a una visió molt clara: evolucionar el Circuit cap a un espai cada vegada més obert, divers i connectat amb la societat. Des de l’arribada de Fira Circuit, un dels nostres objectius estratègics és ampliar els usos de la instal·lació més enllà del motor, incorporant noves disciplines, formats i públics».
Segons explica, l’organització d’un festival d’esports urbans ja figurava dins del pla estratègic de diversificació de la instal·lació, «la gran oportunitat ha estat poder impulsar-lo conjuntament amb Prensa Ibérica, una referència en l’àmbit de la comunicació, fet que ens permet reforçar tant l’abast com l’impacte del projecte».
Noves disciplines
L’aposta per les disciplines urbanes «suposa un pas natural en l’evolució del Circuit com a infraestructura polivalent. Obrir-nos a aquests esports significa ampliar la nostra base de públic, enriquir l’activitat del recinte i projectar una imatge més dinàmica i inclusiva». Segons la seva opinió, aquesta nova línia permet al Circuit posicionar-se «com un espai capaç d’acollir tant grans competicions de motor com noves tendències esportives i culturals, consolidant aquest procés de transformació que estem impulsant. GRAVITEO contribueix a consolidar una imatge més versàtil i oberta del Circuit».
Aquesta transformació no es limita únicament a incorporar noves competicions. Armengol considera que les característiques pròpies del Circuit ofereixen un escenari difícilment comparable per al desenvolupament d’aquest tipus d’esdeveniments. «El Circuit ofereix unes condicions úniques: dimensions, versatilitat, capacitat organitzativa i experiència en la gestió d’esdeveniments de gran format».
Una experiència que va de la competició al B2B
Segons detalla, GRAVITEO —que tindrà caràcter gratuït mitjançant l’adquisició prèvia d’una entrada— ha estat concebut com una experiència integral, «això permet portar els esports urbans a un altre nivell, combinant competició d’alt rendiment amb exhibicions, activitats obertes i experiències participatives».
I hi ha un element addicional que diferencia el projecte d’altres propostes similars: «GRAVITEO es planteja com una experiència global. A les tres dimensions essencials —els campionats, les exhibicions i la possibilitat que el públic pugui practicar— hi incorporem una quarta que és clau per a nosaltres: l’àmbit professional».
Aquest component professional es materialitzarà a través d’un espai específic adreçat a empreses, marques i professionals del sector. «Parlem d’un espai B2B que inclou la celebració d’un congrés, taules rodones, presentacions de producte de marques líders i un punt de trobada per als professionals del sector». La iniciativa comptarà amb el suport de l’Urban Sport Congress i amb la presència d’esportistes destacats que compartiran les seves experiències.
La importància de ser un esdeveniment gratuït
Un dels aspectes més destacats d’aquesta primera edició serà el seu caràcter gratuït. Una decisió que Armengol considera fonamental per al creixement futur del projecte.
«És un element clau. Aquest primer any hem considerat molt oportú fer-lo gratuït per donar-lo a conèixer i facilitar que famílies i ciutadania d’arreu del país puguin acostar-se i descobrir els esports urbans. És una experiència única i volem que sigui tan accessible com sigui possible».
A més, subratlla el director general, es pretén «demostrar que aquesta és només la primera edició d’un projecte amb vocació de continuïtat. GRAVITEO neix amb la voluntat de créixer i consolidar-se els pròxims anys».
Quan se li pregunta si li agradaria que el Circuit es convertís en una referència europea dels esports urbans, la seva resposta és contundent. «Sens dubte, és una aspiració que encaixa plenament amb la nostra estratègia. Volem que el Circuit sigui un referent no només en el motor, sinó també en l’organització de grans esdeveniments en sentit ampli. Si GRAVITEO es consolida, pot ser un primer pas per posicionar-nos com un hub europeu d’esports urbans, aprofitant la nostra experiència, les nostres instal·lacions i la nostra capacitat d’atreure esdeveniments de projecció internacional».
Armengol considera que el festival simbolitza perfectament el moment que travessa el recinte. «GRAVITEO simbolitza molt bé el moment de transformació que està vivint el Circuit. Apostem per diversificar, innovar i obrir-nos a noves audiències sense renunciar a la nostra essència. És un projecte que combina esport, cultura, indústria i participació ciutadana, i que reflecteix la nostra voluntat de generar impacte econòmic, social i cultural al territori. Estem convençuts que és l’inici d’una línia de treball amb molt recorregut», conclou el director general de Fira Circuit.
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
- Necrològiques 21 de juny del 2026
- Mor el tercer menor accidentat a la platja de l'Arrabassada de Tarragona