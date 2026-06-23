Futbol
La federació catalana reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
L'ens es remet de nou a la reglamentació vigent i recorda la possibilitat de formar part d'altres competicions, com la Lliga Talent
La mateixa federació avança a Regió7 la possibilitat d'iniciar un estudi exhaustiu que provoqui que la normativa pugui canviar en cas que s'aprovi en l'assemblea de clubs del 2027
La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha adreçat aquest dimarts al vespre un missatge, que també ha fet públic, a la família del petit Luca, el jugador del Castellnou que té una mutació genètica del gen XRCC4 que afecta el seu creixement, en què reitera que no pot satisfer la seva demanda que el jugador actuï amb un equip inferior al de la seva edat per qüestions reglamentàries. La família demanava que el nen, de deu anys i mig, pogués jugar amb els seus companys de la categoria sub-9 amb els quals havia participat en competicions del Consell Esportiu del Bages, però la normativa de la FCF ho impedeix.
En explicacions anteriors a Regió7, de tota manera, la federació es mostra oberta a encetar un estudi sobre els barems que cal tenir en compte en el futur per poder canviar la normativa i que casos com els del Luca siguin acceptats. La iniciativa ha partit del delegat de la federació al Bages, Berguedà i Cerdanya, Esteve Olivella. De tota manera, la resolució d'aquest estudi, que es considera complexa ja que hauria de servir per crear una normativa general, no només particular, no podria entrar en l'assemblea de clubs del mes que ve i caldria esperar a la del juliol del 2027, com a molt aviat, perquè fos votada favorablement pels clubs.
Una excepció
En aparicions a diversos mitjans de comunicació i també a les xarxes socials, la família del Luca demanava a la federació que es faci una excepció per al seu fill, ja que jugar a la categoria que li pertocaria per edat, la sub-12, és inassumible per la diferència física. El nen fa 1,07 metres i pesa 10,5 quilos i competiria en una gran inferioritat.
En la nota enviada a la família, la FCF respon que "respecte de la seva primera petició, relativa a autoritzar de manera ferma i irrevocable que el Luca competeixi en una categoria inferior a la que li correspon per edat, lamentem informar-li que actualment el Reglament General de la Federació Catalana de Futbol no preveu aquesta possibilitat dins les competicions oficials ordinàries. La Federació està obligada a aplicar les normes aprovades pels seus òrgans de govern i representació, sense que existeixi una habilitació reglamentària que permeti autoritzar discrecionalment la participació d'un jugador en una categoria inferior per raó de l'edat cronològica. L'FCF, com a entitat subjecta als seus Estatuts i Reglament General, ha d'actuar d'acord amb el principi de legalitat i amb sotmetiment a la normativa federativa vigent".
Amb anterioritat, l'ens argumenta que és "una entitat compromesa amb la inclusió, la igualtat d'oportunitats i l'adaptació de la pràctica esportiva a les diferents realitats personals dels seus federats. Aquesta voluntat es materialitza, entre d'altres iniciatives, en projectes específics com la Lliga Talent i altres activitats com les lligues lúdiques, lligues federades amb un major grau d'inclusivitat que permeten una major flexibilitat organitzativa i competitiva".
Impugnacions
La família també havia manifestat als mitjans que s'havia posat en contacte amb els clubs contra els quals hauria de jugar el sub-9 del Castellnou i que aquests havien manifestat que no impugnarien els partits en què jugués el Luca. La federació li respon que "hem de manifestar igualment que aquesta garantia no pot ser atorgada per la Federació. Els clubs federats disposen dels drets que els reconeix la normativa federativa per formular reclamacions, denúncies o recursos davant els òrgans competents quan considerin que una situació determinada pot contravenir el Reglament General o la normativa aplicable. Igualment, correspon als òrgans jurisdiccionals federatius resoldre de forma independent qualsevol qüestió que pugui ser plantejada. La Federació no pot privar preventivament tercers dels drets que els reconeix l'ordenament federatiu ni anticipar el contingut de futures resolucions dels òrgans competents".
Afegeix que "per aquest motiu, tot i entendre perfectament l'objectiu perseguit per la seva família, no ens és jurídicament possible assumir els compromisos que se'ns sol·liciten en els termes plantejats".
Mantenir converses
L'organisme vol reiterar, en la nota, "la nostra absoluta disposició a continuar explorant alternatives que permetin afavorir la pràctica esportiva del Luca dins dels espais i projectes que ofereixen una major flexibilitat organitzativa i reglamentària, especialment aquells orientats a la inclusió i a l'atenció de la diversitat funcional".
També lamenta que "que aquesta situació hagi derivat en una exposició pública i mediàtica que, al nostre entendre, no contribueix necessàriament a facilitar una solució tècnica i jurídica al cas. La Federació Catalana de Futbol ha mantingut en tot moment una actitud oberta al diàleg, a l'escolta activa i a la cerca de possibles vies d'encaix dins del marc normatiu vigent".
Posats en contacte amb la família, per part de Regió7, aquesta es mostra convençuda que els seus moviments, i els contactes que està aconseguint des que va fer públic el cas, permetran que el Luca pugui jugar amb l'equip sub-9 de la formació bagenca en la propera temporada, la 2026-27.
La federació, en el tram final de la nota, afegeix que "considerem important assenyalar que aquesta qüestió no depèn de posicionaments polítics ni electorals, sinó de l'aplicació de les normes federatives vigents, les quals vinculen per igual els òrgans actuals de govern de l'FCF i qualsevol futur equip directiu que pugui resultar elegit". En aquest sentit, deslliga qualsevol canvi de junta directiva a la possibilitat de canviar la normativa amb rapidesa.
L'ens federatiu també explica que ha traslladat aquesta nota a la Generalitat, al Síndic de Greuges, a la UFEC i a d'altres institucions esportives "per tal d'evitar interpretacions parcials o tergiversades de la posició oficial de la Federació Catalana de Futbol. Això sí, malgrat que no respon positivament a les peticions de la família, es mostra "a la seva disposició per continuar dialogant i treballant conjuntament en la recerca de les millors alternatives possibles per al benestar i la pràctica esportiva del Luca".
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