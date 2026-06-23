Mundial 2026
Julián Álvarez fa el pas que el Barça demanava i trenca amb l’Atlètic: «El millor és un traspàs»
El davanter, gran objectiu blaugrana per a aquest estiu demana sortir de l’Atlètic, malgrat que la seva clàusula és de 500 milions d’euros
Francisco Cabezas
Julián Álvarez, lluny de concedir-se una treva durant el seu recorregut mundialista amb l’Argentina, va aprofitar la rebotiga del triomf contra Àustria, sumat a l’històric rècord golejador de Messi, per escenificar la seva ruptura emocional –encara no contractual– amb l’Atlètic. «El millor per a tothom és un traspàs. Vull complir el meu somni», va declarar el davanter a la cadena ESPN. No va revelar a quin equip es referia, però es tracta just del pas que el Barça havia demanat als agents del futbolista en la reunió mantinguda el passat 27 de maig. I que van continuar demanant fins que Julián va acabar per posicionar-se.
«Crec que no és moment per parlar-ne, però tampoc puc amagar-me. Tracto de ser una persona honesta. Jo vaig parlar amb la gent del club [l’Atlètic Madrid], amb qui havia de parlar», va dir Julián Álvarez, sense tenir massa en compte que és el club blanc-i-vermell qui ho té ben lligat. El seu contracte el vincula a l’Atlètic fins al 30 de juny del 2030, i la seva clàusula de rescissió ascendeix a 500 milions d’euros. Una xifra desbaratada a què cap dels seus pretendents ni tan sols s’acostarà.
El Barça, després de les negociacions del seu director esportiu, Deco, amb els representants i mitjancers de La Araña, va traslladar una proposta de traspàs de 100 milions d’euros. I l’Atlètic, que havia mirat de ridiculitzar el club blaugrana amb una sèrie de missatges surrealistes a les xarxes socials, res va voler saber. Com tampoc de la proposta formal del Reial Madrid que va servir per donar trasllat a la promesa electoral de Florentino Pérez. En el seu cas, de 150 milions d’euros.
Guerra freda
El pas endavant de Julián, que obre així una guerra freda amb un Atlètic que pretenia únicament explorar ofertes que arribessin des d’altres clubs europeus (amb el PSG com a principal opositor), aclareix alguna cosa un escenari encara molt complex. Sobretot perquè, si els agents de l’argentí no han anat de farol, el desig del futbolista és vestir de blaugrana. I el Barça, almenys per ara, no té cap intenció que el traspàs sobrepassi els 130 milions d’euros. Per l’extrem anglès Anthony Gordon, el club blaugrana ja pagarà al Newcastle 70 milions d’euros més 10 en incentius.
És Julián Álvarez, de 26 anys, el nom que posa d’acord tant Deco, com al tècnic Hansi Flick com al president Joan Laporta, convençuts tots ells que el futbolista, escortat pels ‘trescuartistes’ del Barça i Lamine Yamal com a gran aliat, podrà multiplicar les seves xifres golejadores (20 gols, tot i que només vuit a la Lliga, en la seva última temporada amb l’Atlètic). Inaccessible el capità d’Anglaterra, Harry Kane, a qui el Bayern vol retenir, aspira el Barça a trobar un recanvi idoni per a Robert Lewandowski. I Julián fa mesos que compleix tots els requisits, menys el del preu.
El Barça també ha de resoldre el capítol de baixes, amb alguna opció d’allò més temptadora. De fet, haurà de prendre al costat de Raphinha una decisió respecte a l’interès des de l’Aràbia Saudita. Lesionat amb la selecció brasilera en el Mundial, la seva tornada és encara incert.
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