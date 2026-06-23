Atletisme
L’equip masculí de l’Avinent Manresa s’imposa en el català sub-16 disputat a Castellar del Vallès
El conjunt de l’entitat bagenca va aconseguir cinc triomfs, dues segones posicions i una tercera que els van catapultar fins al capdamunt del podi
L’equip masculí sub-16 de l’Avinent Manresa va revalidar dissabte el primer lloc en el Campionat de Catalunya de Clubs d’aquesta categoria que es va disputar a Castellar del Vallès. El combinat de l’entitat manresana va aconseguir sumar un total de cinc triomfs, dues segones posicions i una tercera, que els van permetre sumar un total de 103 punts, suficients per assegurar-se el primer lloc. Una competició en què el Club Atlètic Igualada va ser sisè, amb un balanç d’una victòria, dos segons llocs i un parell més de tercers.
El conjunt manresà va revalidar el títol a pista coberta davant d’una combativa Unió Colomenca d’Atletisme, que amb 97 punts va ser segon. El darrer graó del podi va ser per l’Hospitalet Atlètic, que en va sumar un total de 91. L’AA Catalunya va ser quart i el Cornellà Atlètic cinquè, mentre que el combinat igualadí va ser sisè, sumant un total de 74 punts i superant per poc el Club Atlètic Tarragona, que va ser setè amb 71.
El triomf del conjunt manresà es va fonamentar en cinc grans primeres posicions, les que van assolir en l’àmbit individual Arnau Piqué, Oriol Huch, Hugo Gallardo i Pere Augé, i en format quartet en els 4x300 amb Augé, Piqué, Huch i Pol Fernández. Els quatre integrants de l’equip manresà es van imposar en la prova amb un bon registre de 2:42,77.
Al seu torn, Piqué va ser el més ràpid en els 1.000 metres, establint una nova millor marca personal que situa als 2:47,59. En els 3.000 metres, el triomf va ser per Huch, que va cobrir la distància en uns bons 10:13.48, gairebé 50 segons més ràpid que Àngel Gómez, del Cornellà Atlètic, que va ser segon. El tercer graó del podi va ser per Roger Bisbal, del CA Igualada, que es va quedar a poc més de mig segon de Gómez.
En la mateixa distància, però en marxa, va arribar el quart triomf manresà, que es va apuntar Augé amb un registre de 15:31,84. El darrer dels triomfs, i el més significatiu, va ser el de Gallardo en els 100 tanques, que amb 13,82 va establir un nou rècord dels campionats per 4 centèsimes.
El triomf igualadí va arribar en la prova del triple salt, en què Marc Bertran va assolir un millor registre de 12,60 metres. Ell mateix va assolir també un valuós tercer lloc en la prova dels 300 metres amb un registre de 38,22 segons. Els dos segons llocs dels anoiencs van arribar de la mà de Jan Roca, en salt d’alçada, i Sergi Ventosa en llançament de martell.
Els segons llocs de l’entitat manresana van correspondre a Arnau Rovira, en llançament de javelina, i de Pol Fernández, que es va quedar a menys de dues dècimes del triomf als 600 metres.
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