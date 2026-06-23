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Ciclisme de muntanya

L’Escola de Ciclisme Bike Kids de Manresa suma dos títols en el Campionat de Catalunya de BTT XCO

Gerard Estany es va imposar en la categoria cadet, mentre que Aran Garriga ho va fer en la d'infantil, tots dos imposant-se amb autoritat a la resta de competidors

En categoria màster-30, el mallot de campió català va ser per Cristian González, del FesBike Igualada Club Ciclista amb més de dos minuts de marge respecte el segon

Iu Garrofé i Gerard Estany, al podi de la categoria cadet del campionat de Catalunya

Iu Garrofé i Gerard Estany, al podi de la categoria cadet del campionat de Catalunya / Arxiu particular

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Marc Llohis

Manresa

El Monestir de les Avellanes, situat a la població lleidatana d'Os de Balaguer va acollir durant tot el cap de setmana el Campionat de Catalunya de BTT en la modalitat de Cross Country Olímpic (XCO). Una competició que va veure brillar els joves ciclistes de l’Escola Bike Kids de Manresa, que van signar una actuació excel·lent, aconseguint dos títols de campions de Catalunya i un subcampionat. També va ser un gran dia pel FesBike Igualada Club Ciclista, que va aconseguir el mallot de campió català després de vèncer en la categoria de màster-30.

En categoria cadet, Gerard Estany Puigmal es va proclamar campió de Catalunya, liderant la cursa des del bon principi i marcant una gran distància respecte a la resta de corredors. El seu company d’equip, Iu Garrofé, va completar un magnífic doblet per al club manresà, aconseguint el subcampionat de Catalunya. En categoria infantil, Aran Garriga Harillo va pujar al graó més alt del podi, imposant-se amb autoritat i conquerint el títol de campió de Catalunya.

Garriga i Estany amb els mallots que els acrediten com a campions de Catalunya

Garriga i Estany amb els mallots que els acrediten com a campions de Catalunya / Arxiu particular

Després dels grans resultats obtinguts durant tota la temporada i especialment aquest cap de setmana, els tres ciclistes de l’Escola Bike Kids de Manresa han estat premiats amb la convocatòria per formar part de la selecció catalana, Així que representaran Catalunya en el pròxim Campionat d’Espanya, que es disputarà a la ciutat de Melilla el 3 de juliol.

A més, Estany i Garriga encaren ja la recta final de la seva preparació amb la mirada posada en una cita de màxim nivell internacional: el Campionat d’Europa. Una competició de primer nivell que se celebrarà aquest mes de juliol a Romania, on competiran amb l’objectiu de continuar demostrant el bon nivell de forma que tenen i el de tot els ciclisme de base al país.

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