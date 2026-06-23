Hoquei | Final OK Lliga
L’Igualada Rigat trenca totes les travesses i aixeca la seva sisena OK Lliga a Riazor
El conjunt que dirigeix Marc Muntané ha sabut patir a Riazor i ha culminat un curs històric per a l’entitat arlequinada, que no aixecava una lliga des de la temporada 1996/97 al Palau Blaugrana
L’Igualada Rigat ha completat aquest vespre a Riazor una temporada històrica per a l’entitat anoienca, que no només ha aixecat la seva sisena OK Lliga, sinó que a sobre ho ha fet en un any més que especial com és el del 75è aniversari del club. El conjunt que dirigeix Marc Muntané ha sabut patir fins al darrer segon, i després d’una fatídica tanda de penals, les aturades d’Arnau Martínez i Jaume-Arnau Marquès i els gols de Joel Roma i Marc González han donat al conjunt arlequinat la primera OK Lliga després de l’aconseguida fa 29 anys al Palau Blaugrana.
Tots dos conjunts han saltat al parquet de Riazor amb una gran intensitat, fins al punt que la primera falta del partit se l’ha anotada el Liceo quan tot just s’havien jugat set segons de la final. La frenesia i el ritme elevat han estat una tònica durant tot l’enfrontament, i Biel Llanes ha gaudit de la primera ocasió en un ràpid contraatac que ha aconseguit aturar Blai Roca.
El Liceo també ha avisat mitjançant Nuno Paiva, que obligava a lluir-se un més que encertat Arnau Martínez, que s’ha fet gran sota pals. Blanes ha estat un dels millors jugadors del conjunt anoienc en tots els play-off, i a la segona ocasió que ha tingut, no ha perdonat. En una nova acció ràpida, el jugador de Castellnou de Seana ha creuat amb precisió una rematada que primer ha impactat al pal i després s’ha colat a l’interior de la porteria gallega.
Tot just s’havien disputat cinc minuts de partit, i l’Igualada no només ha aconseguit marcar, sinó que s’ha posat per davant a l’eliminatòria. Els anoiencs s’han sentit còmodes defensant-se, aguantant sense massa complicacions els atacs gallecs, que en les poques ocasions que han arribat a les immediacions de la porteria de l’equip arlequinat, s’han trobat un enorme Arnau Martínez.
El Liceo ha començat a donar algun símptoma de desesperació ofensiva, fins que Dava Torres ha caçat un rebot a la tanca en una potent rematada de César Carballeira i ha tornat a posar les taules a la final. Un 1-1 amb el qual s’ha arribat al descans. El segon temps ha arrencat amb una calma tensa que explicava el 9-9 en el marcador de faltes, i ningú volia ser el primer a cometre la desena.
I novament en una acció ràpida al contraatac que ha conduït Miguel Cañadillas ha arribat el segon gol del conjunt arlequinat. El jugador madrileny ha estat molt murri i ha aconseguit rematar entre les cames de Nuno Paiva per enganyar completament Blai Roca i ha tornat a posar el conjunt igualadí al capdavant de la final. Però els gallecs encara no han dit la seva última paraula, i en un penal inversemblant que els col·legiats han assenyalat a Joan Ruano, Dava Torres ha tornat a empatar la final amb un xut ajustat a l’escaire esquerra de la porteria d’Arnau Martínez.
Restaven 10 minuts de temps reglamentari, el Liceo ha gaudit d’una falta directa que hagués pogut decantar el duel, però Martínez ha tornat a ser decisiu. El marcador ja no s’ha mogut, i la final ha requerit d’un emocionant temps extra per decidir si l’Igualada aixecava la sisena copa de l’OK Lliga, o si era el Liceo qui alçava la seva novena al cel de Riazor.
Però la pressió era màxima, i ara ja ningú volia arriscar més del compte amb la por de perdre l’aconseguit fins aleshores. Una circumstància que ha condemnat el duel, a l’esforç de tota una temporada, a decidir-se a la tanda de penals.
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