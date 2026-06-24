Futbol | Segona RFEF
El CE Manresa fa oficial la incorporació del lateral esquerre Ivan Tébar
El club ha anunciat la incorporació del lateral esquerre procedent del CE Sabadell el mateix dia que ha conegut en quin grup jugarà la temporada vinent
El Centre d'Esports Manresa ha aprofitat el dia de Sant Joan per presentar la segona incorporació de la plantilla de cara a la temporada vinent, la del lateral esquerre Ivan Tébar. Un jugador que arriba procedent del CE Sabadell, en què ha alternat les dues darreres temporades entre el primer equip i el filial.
Segons ha explicat l'equip, en una piulada a la xarxa social X, el defensa signa contracte fins a final de temporada. El nou lateral esquerrà del Centre d'Esports es va formar a la Damm fins a la categoria Cadet, i va canviar d'equip els tres anys de categoria juvenil, primer al B de la UE Sant Andreu, després al Cerdanyola FC i va acabar l'etapa al CE Sabadell.
Amb 20 anys va fer el salt al futbol senior, de la mà de la UE Sants, amb qui va guanyar experiència a Tercera Federació. La següent temporada va tornar al conjunt sabadellenc, amb qui va guanyar presència al filial a Lliga Elit.
La temporada 2024/25 continuava formant part del segon equip, que s'havia guanyat l'ascens a Tercera RFEF, i a sobre també va debutar amb el primer equip quan jugava a Segona RFEF en dues ocasions. Però en el darrer enfrontament de la temporada del filial, el jugador es va trencar el lligament encreuat anterior i el menisc, i aquest darrer curs tot just va disputar 4 partits i un total de 113 minuts.
El fitxatge d'Ivan Tébar se suma al ja anunciat la setmana passada de Santi Guzmán. Dues incorporacions que s'afegeixen a les renovacions d'Àlex Iglesias, Aleix Díaz, Badr el Amerani, Nico Olmedo, Ángel Vera, Roger Munells, Carlos Portero, Matheus Teixeira, David Momoh i el porter Quim Borràs, que ratifiquen la intenció de la formació manresana de mantenir la columna vertebral del grup que va portar el club novament a Segona, després de dues temporades a Tercera RFEF, i ho fes com a campió de grup.
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