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Futbol | Segona RFEF

Cinc filials i set equips catalans, el CE Manresa ja coneix el seu grup en el retorn a Segona Federació

L'equip bagenc tindrà una tornada a la quarta categoria del futbol estatal en un grup amb un gran nombre d'equips de Catalunya

Sergi Benavides i Sergi Trullàs encapçalen el projecte esportiu manresà

Sergi Benavides i Sergi Trullàs encapçalen el projecte esportiu manresà / Jordi Biel

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Marc Llohis

Manresa

El Centre d’Esports Manresa ha conegut aquest dimecres al migdia el grup de Segona Federació en què haurà de competir en el seu retorn a la quarta categoria del futbol estatal. L’entitat manresana formarà part del Grup Segon, juntament amb equips de La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. A més, aprofitant l’avinentesa, el club que entrena Sergi Trullàs ha fet pública la segona incorporació de cara al curs vinent, la del lateral esquerre Ivan Tébar.

Seguint un ordre cronològic, el conjunt de la capital del Bages s'ha aixecat després de la revetlla de Sant Joan coneixent la llista de 18 equips que conformaran el Grup Segon de la Segona Federació la temporada 2026/27. Un llistat en què destaquen fins a sis equips filials: el CA Osasuna B, el FC Barcelona Atlètic, el RCD Espanyol B, el Girona CF B i la UD Logronyès B.

Aquests són els equips que integren el Grup Segon de 2a RFEF

Aquests són els equips que integren el Grup Segon de 2a RFEF / RFEF

D’entrada, tots ells haurien de ser un rival més a tenir en compte de cara a un possible ascens, tot i que encadenar dos salts de categoria no és el més comú. En tot cas, els únics que podrien quedar-se sense el premi de pujar a Primera RFEF serien la UD Logronyès i el Girona. Els riojans, perquè coincidirien amb el primer equip, així que l’única opció per pujar seria que tots dos certifiquessin l’ascens. En el cas dels catalans, s’hauria de donar la casualitat que el primer equip baixés a Primera RFEF i que ells poguessin pujar.

Quant a la distribució territorial, Catalunya és la comunitat autònoma que més equips aporta al grup, amb un total de set. Els filials del Barça, Espanyol i Girona, i el primers equips del Terrassa FC, el Reus FC i la UE Olot, juntament amb el CE Manresa.

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L'Aragó i La Rioja n’aporten quatre cadascú, el CD Ebre, la SD Tarazona, la UD Barbastre i l’Utebo FC entre els aragonesos; i el CD Arnedo, el Náxara CD, la SD Logronyès i el filial de la UD Logronyès entre els riojans. El grup el completen tres representants navarresos, el filial de l’Osasuna, el CD Tudelano i el Peña Sport FC.

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