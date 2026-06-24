Futbol | Segona RFEF
Cinc filials i set equips catalans, el CE Manresa ja coneix el seu grup en el retorn a Segona Federació
L'equip bagenc tindrà una tornada a la quarta categoria del futbol estatal en un grup amb un gran nombre d'equips de Catalunya
El Centre d’Esports Manresa ha conegut aquest dimecres al migdia el grup de Segona Federació en què haurà de competir en el seu retorn a la quarta categoria del futbol estatal. L’entitat manresana formarà part del Grup Segon, juntament amb equips de La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. A més, aprofitant l’avinentesa, el club que entrena Sergi Trullàs ha fet pública la segona incorporació de cara al curs vinent, la del lateral esquerre Ivan Tébar.
Seguint un ordre cronològic, el conjunt de la capital del Bages s'ha aixecat després de la revetlla de Sant Joan coneixent la llista de 18 equips que conformaran el Grup Segon de la Segona Federació la temporada 2026/27. Un llistat en què destaquen fins a sis equips filials: el CA Osasuna B, el FC Barcelona Atlètic, el RCD Espanyol B, el Girona CF B i la UD Logronyès B.
D’entrada, tots ells haurien de ser un rival més a tenir en compte de cara a un possible ascens, tot i que encadenar dos salts de categoria no és el més comú. En tot cas, els únics que podrien quedar-se sense el premi de pujar a Primera RFEF serien la UD Logronyès i el Girona. Els riojans, perquè coincidirien amb el primer equip, així que l’única opció per pujar seria que tots dos certifiquessin l’ascens. En el cas dels catalans, s’hauria de donar la casualitat que el primer equip baixés a Primera RFEF i que ells poguessin pujar.
Quant a la distribució territorial, Catalunya és la comunitat autònoma que més equips aporta al grup, amb un total de set. Els filials del Barça, Espanyol i Girona, i el primers equips del Terrassa FC, el Reus FC i la UE Olot, juntament amb el CE Manresa.
L'Aragó i La Rioja n’aporten quatre cadascú, el CD Ebre, la SD Tarazona, la UD Barbastre i l’Utebo FC entre els aragonesos; i el CD Arnedo, el Náxara CD, la SD Logronyès i el filial de la UD Logronyès entre els riojans. El grup el completen tres representants navarresos, el filial de l’Osasuna, el CD Tudelano i el Peña Sport FC.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»