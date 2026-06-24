Futbol
La família del Luca, de Castellnou: "No ens serveix que la norma estigui actualitzada el 2027 perquè potser llavors ell ja no pot jugar"
L'entorn del petit jugador de deu anys i mig es mostra sorprés per la reacció de la federació catalana davant de la seva petició que el nen jugui amb companys de menys edat i molt agraït per totes les mostres de suport
"El Luca és mereix jugar i competir en un lloc segur. El fútbol de Luca té data de caducitat…no ens serveix que per al 2027 o més tard aquest norma estigui actualitzada perquè la temporada 27-28 potser ja no pot jugar". És l'ansietat de la família del petit Luca, de deu anys i mig, el futbolista de Castellnou de Bages que ha estat d'actualitat les darreres setmanes.
El jugador té una mutació genètica del gen XRCC4 que afecta el seu creixement i que provoca que ara faci 1,07 metres d'alçada i poc més de deu quilos. Fins la temporada passada jugava amb l'equip del Castellnou del Consell Esportiu del Bages. Ho feia amb companys més petits d'edat, amb qui es trobava més segur a causa de les seves característiques físiques. Enguany, però, el Castellnou ha decidit federar les formacions i la normativa de la Federació Catalana de Futbol diu que ha de jugar amb la categoria d'edat que marca el seu DNI, en aquest cas, la sub-12.
Els pares, l'Ivan i la Judit, han iniciat fa dies una crida a mitjans de comunicació i xarxes demanant que es canviï la normativa. La federació va emetre dimarts a la tarda un comunicat en què es remetia a la reglamentació i en què explicava que hi ha campionats per a jugadors de les característiques del Luca. També havia dit a Regió7 que el canvi de normativa, en cas que es produís, ha de ser després de fer-se un estudi i estabir una regla general i, com a molt d'hora, es podria aprovar a l'assemblea de clubs del juliol del 2027.
"Sorpresos"
Un cop conegut el comunicat, els pares del Luca han explicat aquest dimecres a Regió7 que se senten "en el mateix punt que quan ho vam iniciar: Igual, ni més ni menys optimistes. Simplement sorpresos". Tot, per una sèrie de factors, com ara "que la necessitat del Luca, sigui un problema en una categoria purament formativa i amateur", o que "comuniquin la seva disposició a parlar i interès en el cas del Luca, quan fins ahir, no s'havien posat en contacte amb nosaltres. Mai no ha vingut cap membre de la Federació a conèixer la situació, no havien respost mails anteriorment, fins i tot, informen abans a membres de TV3 que a nosaltres".
També es mostren estranyats de "la insistència en valorar altres opcions per a la inclusió de Luca, quan no n’hi ha cap altra. L’ única opció i necessitat del Luca és jugar amb els seus companys de sempre a Castellnou, en sub-9 i federats". Finalment, "que la FCF, com a entitat de futbol, cregui que són ells els que han de valorar que necesita el Luca".
Per a ells, "és un comunicat molt sorprenent, i més sorprenent serà que les entitats que l'han rebut li donin el vist i plau". Cal recordar que la federació va enviar la nota no només a la família del Luca, sinó també a organismes com la Generalitat, el Síndic de Greuges o l'UFEC.
"Cansats"
També expliquen que, després de les últimes setmanes, se senten "cansats físicament, mental i emocional després de tanta demanda i d'estar tan exposats. A la vegada estem aclaparats, molt agraïts i amb un sentiment d'estima per la mobilització, la predispoció de la gent a ajudar-nos, la quantitat de suport, estima i amor que estem rebent, que és gairebé el 100% de les respostes".
Tot, intentant preservar la salut del seu fill. "El retard maduratiu del Luca el fa estar molt en el moment present. Si que l'únic que ens va preguntant sovint és si podrà jugar al Castellnou o no. No està al día de tot el que està passant, ni de les respostes de la FCF. Nosaltres li transmetem tranquil·litat I optimisme perquè gaudeixi de l'estiu".
"Impactats"
El fet de haver sortit en tants mitjans "el valorem, en general, d’una forma molt positiva. És brutal com la gent es mou per ajudar i donar suport. Estem molt agraïts per la sensibilitat i l’empatia que estan mostrant amb el Luca. I si aquesta acció, a mig termini, serveix per revisar i adaptar les normes per ajudar a una inclusió real, perfecte. És el nostre objectiu que el Luca pugui jugar desde ja i que quedin ben arrelats els mitjans perquè situacions com aquesta no tornin a passar".
D'altra banda, també estan "sorpresos, de què persones i entitats que tenen la força i els mitjans per poder fer alguna cosa i que són coneixedors de la situació, no hagin mogut un dit, que sapiguem".
Solidaritzats
Un dels punts que valora la federació per fer complir les regles és que els equips als quals s'enfrontés el Castellnou sub-9, amb el Luca, tindrien el dret d'impugnar els partits per alineació indeguda. La família argumenta que tots els rivals han manifestat que no ho farien.
"El 100% de les respostes rebudes han sigut d'acceptació i de què el Luca jugui amb el sub-9. Amb caràcter informal, han estat la gran part dels equips del Bages, per no dir tots ja. Per escrit, amb firma i segell del club, en disposem de cinc nosaltres, el club no ho sabem".
A part, "no només hem rebut el suport dels equips del Bages, sinó d'equips de moltes zones de Catalunya, i som coneixedors d'alguna iniciativa que tenen pensada com a col.lectiu en cas de necessitat". En resum, "el suport que ens arriba és emocionant. Un suport que posa en valor el futbol com a esport, com a diversió per als nens i nenes, també l’esportivitat que s'està veient. Ens sentim agraïts de poder veure i viure tota aquesta part i no només la competitiva. Ja que el futbol no és només competició, és: valors, unió, suport, vincle, relacions humanes i amistat, entre d'altres". Després de vacances, volen ser "perseverants per poder modificar una normativa que no és inclusiva".
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