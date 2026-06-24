Hoquei patins | Campions OK Lliga
L'Igualada Rigat converteix la revetlla de Sant Joan a la Corunya en la nit més llarga de l'any
Manel Burón, president de l'entitat anoienca, ha qualificat la jornada d'ahir com "la cirereta al pastís per acabar l'any del 75è aniversari"
Ha reiterat la grandesa de la gesta aconseguida, que es va celebrar com tocava, "permetent als jugadors menjar i beure allò que durant l'any no els deixen"
L'Igualada Rigat va cloure ahir una temporada que ja figura dins dels llibres d'història de l'entitat. El conjunt anoienc no només va aixecar el sisè títol de l'OK Lliga de l'entitat derrotant a la tanda de penals el Hockey Club Liceo a Riazor, sinó que ho va fer a la mateixa pista on fa 37 es van proclamar campions per primer cop. Una gesta que, a més, posava fi a 29 anys d'espera des del cinquè triomf a la màxima categoria nacional assolit al Palau Blaugrana.
Manel Burón, president de l'entitat igualadina, explica que encara estan digerint el fet d'haver-se proclamat campions, "quan l'Arnau [Martínez] va aturar el penal el sentiment era d'incredulitat, i a hores d'ara han passat gairebé 24 hores i amb la copa aquí al costat anem agafant consciència". En aquest mateix sentit, el president del club qualifica de "brutalitat" el que ha aconseguit l'equip, "som un grup molt jove que s'ha de refer cada any perquè ens el desfan, però són capaços de competir i fins i tot guanyar als millors".
"La cirereta al pastís a l'any"
El president del club igualadí s'ha mostrat molt orgullós dels seus jugadors, i ha reconegut que "confiava en l'equip des de l'inici". Una declaració que guanya força recordant que ja en l'acte central del 75è aniversari de l'entitat va cloure el seu discurs expressant que "guanyar la lliga aquest any seria l'hòstia". Una profecia que es va completar dimarts, i que "posa la cirereta al pastís a l'any del 75è aniversari".
La clau del triomf, per a Burón, ha estat "l'ambició" mostrada per l'equip cada vegada que sortien a pista. "Són tots molt joves, menys el Matías [Pascual], i es veu la seva gana. Ho han donat tot, no s'han deixat acollonir ni portar per arbitratges o aspectes extraesportius". Tot i que el més important pel president és que "som una gran família, hi ha molt bon rotllo i tots es porten molt bé amb els altres. No hi ha pomes podrides i això és una altra de les claus de l'èxit"
Una nit llarga, o un dia curt
Després d'aixecar el títol, Burón reconeix que "la celebració va ser llargueta, fins a dos quarts d'una ens vam quedar al pavelló i després vam anar a sopar a l'hotel". A partir d'aleshores, la festa va anar escalant, "vam aprofitar que era la revetlla i que a Galícia també se celebra el Sant Joan per sortir. Vam permetre als jugadors menjar i beure allò que durant l'any no els deixen els nutricionistes... la nit ha estat llarga o el dia curt, depèn de com t'ho miris" sentencia abans d'agafar el vol que els torna aquesta mateixa tarda cap a Catalunya.
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