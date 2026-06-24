Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi al MoianèsPetit LucaIgualada RigatNaïm SmailiSíndria o meló?Kase.O
instagramlinkedin

Hoquei patins | Campions OK Lliga

Què se'n sap de com serà la rua dels campions que farà dijous l'Igualada Rigat?

El president del club, Manel Burón, ha explicat les principals aturades que faran els jugadors, tot i que ha deixat a l'aire algun detall "perquè una lliga no es guanya cada dia"

L'entitat oferirà el títol a la ciutat des del balcó del consistori igualadí

L'entitat oferirà el títol a la ciutat des del balcó del consistori igualadí / Carlos Pardellas/La Opinión de la Coruña

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Marc Llohis

Manresa

L'Igualada Rigat va trencar dimarts una sequera de 29 anys sense aixecar un títol de l'OK Lliga, i ho va fer encomanant-se d'èpica, ja que el conjunt anoienc va derrotar el Liceo als penals, i l'entitat ja prepara la rua de campions que tindrà lloc dijous pels carrers de la capital de l'Anoia. Així ho ha explicat el president del club, Manel Burón, abans que l'equip agafi el vol que els tornarà aquest mateix dimecres a Catalunya.

La revetlla de Sant Joan a la Corunya va ser una nit llarga per a tota la delegació del club anoienc que es va desplaçar fins a la capital gallega. Hi va haver temps per a les celebracions, però també per començar a planificar com serà la rua de campions que se celebrarà dijous a Igualada. Això sí, el president ha volgut deixar algun aspecte com a sorpresa, ja que "una lliga no es guanya cada dia".

Rua, ofrena i parlaments

L'estructura de la vetllada serà simple, "quedarem a tres quarts de set de la tarda al pavelló de Les Comes, i a les set se sortirà amb autobusos retolats". El recorregut de la rua encara es desconeix, "demà al matí, a les vuit, ens reunirem amb l'Ajuntament i la Policia Local per acabar de veure per on passem" reconeix el president. El que sí que es coneix és el final: la Basílica de Santa Maria.

Notícies relacionades i més

El club treballa amb la previsió de ser-hi al voltant de tres quarts de vuit del vespre, i aniran fins a la Capella del Sant Crist on hi faran la tradicional ofrena. A partir d'aleshores, jugadors, cos tècnic i directius es desplaçaran a peu fins al balcó del consistori, des d'on duran a terme els també típics parlaments i des d'on s'oferirà el títol a la ciutat. Serà en aquest moment en què el club té pensat sorprendre l'afició amb un final de festa espectacular.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
  2. La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
  3. Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
  4. Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
  5. Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
  6. La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
  7. Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
  8. Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta

Què se'n sap de com serà la rua dels campions que farà dijous l'Igualada Rigat?

Què se'n sap de com serà la rua dels campions que farà dijous l'Igualada Rigat?

Detectada una columna de fum a la Coma i la Pedra en una zona de difícil accés

Detectada una columna de fum a la Coma i la Pedra en una zona de difícil accés

L'incendi de Sant Quirze Safaja, en imatges

L'incendi de Sant Quirze Safaja, en imatges

La família del Luca, el nen a qui la federació no deixa jugar amb infants més petits tot i la mutació que té: "No ens serveix que la norma estigui actualitzada el 2027"

La família del Luca, el nen a qui la federació no deixa jugar amb infants més petits tot i la mutació que té: "No ens serveix que la norma estigui actualitzada el 2027"

L'Igualada Rigat converteix la revetlla de Sant Joan a la Corunya en la nit més llarga de l'any

L'Igualada Rigat converteix la revetlla de Sant Joan a la Corunya en la nit més llarga de l'any

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació entre cases a Piera

Els Bombers treballen en un incendi de vegetació entre cases a Piera

Detingut un jove de 17 anys per atropellar mortalment el conductor d'un patinet i fugir

Detingut un jove de 17 anys per atropellar mortalment el conductor d'un patinet i fugir

Brussel·les proposa reforçar l’Europol davant l’auge dels crims transfronterers

Brussel·les proposa reforçar l’Europol davant l’auge dels crims transfronterers
Tracking Pixel Contents