Hoquei patins | Campions OK Lliga
Què se'n sap de com serà la rua dels campions que farà dijous l'Igualada Rigat?
El president del club, Manel Burón, ha explicat les principals aturades que faran els jugadors, tot i que ha deixat a l'aire algun detall "perquè una lliga no es guanya cada dia"
L'Igualada Rigat va trencar dimarts una sequera de 29 anys sense aixecar un títol de l'OK Lliga, i ho va fer encomanant-se d'èpica, ja que el conjunt anoienc va derrotar el Liceo als penals, i l'entitat ja prepara la rua de campions que tindrà lloc dijous pels carrers de la capital de l'Anoia. Així ho ha explicat el president del club, Manel Burón, abans que l'equip agafi el vol que els tornarà aquest mateix dimecres a Catalunya.
La revetlla de Sant Joan a la Corunya va ser una nit llarga per a tota la delegació del club anoienc que es va desplaçar fins a la capital gallega. Hi va haver temps per a les celebracions, però també per començar a planificar com serà la rua de campions que se celebrarà dijous a Igualada. Això sí, el president ha volgut deixar algun aspecte com a sorpresa, ja que "una lliga no es guanya cada dia".
Rua, ofrena i parlaments
L'estructura de la vetllada serà simple, "quedarem a tres quarts de set de la tarda al pavelló de Les Comes, i a les set se sortirà amb autobusos retolats". El recorregut de la rua encara es desconeix, "demà al matí, a les vuit, ens reunirem amb l'Ajuntament i la Policia Local per acabar de veure per on passem" reconeix el president. El que sí que es coneix és el final: la Basílica de Santa Maria.
El club treballa amb la previsió de ser-hi al voltant de tres quarts de vuit del vespre, i aniran fins a la Capella del Sant Crist on hi faran la tradicional ofrena. A partir d'aleshores, jugadors, cos tècnic i directius es desplaçaran a peu fins al balcó del consistori, des d'on duran a terme els també típics parlaments i des d'on s'oferirà el títol a la ciutat. Serà en aquest moment en què el club té pensat sorprendre l'afició amb un final de festa espectacular.
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