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Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa ascendeix a l'equip sènior el porter juvenil David Terrats

El jugador terrassenc compartirà posició amb Marc Cella durant la propera temporada

David Terrats, al centre, ascendeix a la primera plantilla del Covisa

David Terrats, al centre, ascendeix a la primera plantilla del Covisa / Manresa FS

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Regió7

Manresa

El Covisa Manresa han informat de l'ascens a la primera plantilla del porter de l'equip de Nacional Juvenil David Terrats. El terrassenc és el segon futbolista en pujar a l'equp sènior, després de Dídac Martínez i formarà parella a la porteria amb el santpedorenc Marc Cella.

Terrats va iniciar-se al González Solesio, un conjunt de la ciutat egarenca, per fer el pas a la secció de futsal del Terrassa FC. El 2002 va aterrar a Manresa, en edat cadet, i després d'uns anys a l'equip de Nacional Juvenil li ha acabat arribant l'oportunitat al primer equip.

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Les incorporacions de Terrats i Martínez s'afegeixen a les altes de Terri, Eudald Ripollès, Ian Herrerías, Marc Hermosel i Pol López, a l'espera d'acabar de tancar la plantilla.

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