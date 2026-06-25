"Ens han traït": esclata el malestar entre socis del Barça pels nous abonaments
Critiquen la pèrdua de prioritat dels qui es van mantenir fidels a Montjuïc i en el retorn inicial al Camp Nou
Albert Guasch
El FC Barcelona ha posat aquest dijous a la venda, sense avís previ, els nous abonaments de temporada per a tots els partits de l'equip de Hansi Flick al Camp Nou durant el curs 2026-27. El període de compra ha començat a les 12 del migdia i de seguida ha generat protestes entre molts socis als quals se'ls ha denegat l'abonament o no han pogut escollir localitat.
El club ha optat per eliminar la vigència de la política de donar prioritat a aquells socis que van acompanyar l'equip a Montjuïc i en el retorn inicial a un Camp Nou encara envoltat de grues. Molts d'aquests socis van veure l'oportunitat de trobar una drecera a anys d'espera per obtenir un seient gràcies a la fidelitat demostrada durant els dos últims cursos, quan la demanda entre la massa social era realment baixa. Això semblava reconegut i premiat per la directiva de Joan Laporta. Fins a aquest any postelectoral.
«No ens han respectat als socis que vam pringar a Montjuïc», assenyala un dels afectats. «Crec que, per lògica, mentre no estigui acabat tot el camp, s'hauria de premiar la fidelitat dels últims anys i no fer fora un menor d'edat que és soci i estava en llista d'espera i que va tenir abonament tant a Montjuïc com al Camp Nou. Espero que es rectifiqui aquesta decisió», explica un altre soci.
Alguns d'aquests socis s'han queixat directament al club; d'altres han preferit acudir a les xarxes socials. Un tercer soci lamenta la manca d'avís del club, fet que ha permès que aquells que han estat atents a la comunicació de la venda hagin pogut escollir la localitat preferida, independentment d'on es van asseure la temporada anterior.
Preus dels abonaments al Camp Nou
«Hi ha molt malestar, tinc molts amics que treuen fum», explica aquest tercer abonat. «No avisen amb temps, una cosa fonamental quan és un sistema de qui primer ho demana, primer arriba. No respecten el lloc ni de Montjuïc ni del Camp Nou. Fins i tot aquells que mai van anar a Montjuïc i que es van incorporar després al Gol Nord han passat al davant. Ens hem sentit traïts», manifesta aquest soci de lateral, que ha vist com no podrà tornar a aquella zona perquè s'ha exhaurit de seguida.
El 65% del camp
Un dels indignats assenyala que ni tan sols s'ha complert l'avís del club segons el qual «la prioritat seria del 100% per a la totalitat dels abonats que van adquirir el passi de temporada 2025-26».
Des de les oficines de l'entitat s'indica que als socis abonats se'ls destinarà el 65% dels seients i que «a mesura que es vagin obrint noves localitats a la tercera graderia, aquest percentatge s'incrementarà progressivament. Tal com s'explica a la nota, l'obertura serà de manera gradual, ja que les obres encara continuen en diverses zones de l'Estadi».
En aquest sentit, assenyala el club, aquest model d'abonaments per a la pròxima temporada «està concebut amb la mirada posada en el model final de funcionament amb l'aforament complet. En aquest escenari, els abonats seran els que disposaran de seient prioritari, tal com havia estat històricament a l'antic Spotify Camp Nou».
Es dona la circumstància que la temporada 2027-28 el FC Barcelona haurà de tornar a Montjuïc durant un període encara per determinar per completar la complexa instal·lació de la coberta. El sistema, previsiblement, haurà de canviar novament.
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