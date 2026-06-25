Bàsquet/Lliga Endesa
La Fundació del Bàsquet Manresa presenta el seu primer projecte, el d'exportar el segell del club a Cap Verd
Quatre entrenadors de casa nostra seran la setmana que ve a l'arxipèlag africà per traslladar els seus coneixements als tècnics locals
La Fundació del Bàsquet Manresa ha presentat aquest dijous al matí el seu primer projecte que, a més, arrencarà ben aviat. La setmana que ve, quatre entrenadors de casa nostra, Lluís Solé, Pau Vilà del Moral, Ton Cuñé i Jordi Cuñé es traslladaran a Cap Verd i s'hi estaran del 29 de juny al 3 de juliol liderant un projecte amb una quarantena d'entrenadors locals per traslladar coneixements propis de la manera de treballar al club.
La presentació ha anat a càrrec d'Ander Mirambell, de la Fundació del Bàsquet Manresa, que ha explicat que l'objectiu és "oferir alguna cosa més que no puguin trobar a Internet i als llibres. Cap Verd té mig milió d'habitants i va creixent perquè se'l conegui per alguna cosa més que pel futbol aquests dies. Van ser al Mundial de bàsquet i ara preparen la propera finestra FIBA".
En aquest sentit, "l’eina principal que els oferim és el bàsquet, el segell del bàsquet manresa i és el primer viatge que esperem que siguin molts més per exportar els valors del Bàsquet Manresa". A part dels coneixements, també s'aportarà material provinent de la Federació Catalana de Basquetbol, que participa en el projecte a través del seu programa BQ. També hi prenen part l'Ajuntament de Manresa, representat pel regidor de Cooperació, Pere Massegú, i l'agència de viatges Tauro, amb presència a la presentació de Joan Hernández.
Mirambell ha insistit que "esperem que aquest sigui el primer de molts viatges i, no només això, sinó que hi repetim presència, no que hi anem i en marxem". Ha recordat el suport de dos membres més de la fundació, Pere Miró, gràcies als contactes amb la presidenta del Comitè Olímpic Internacional, Kirsty Coventry, i Josep Vives. I també el de l'entrenador del primer equip del Kids&Us, Diego Ocampo, "qui ha ajudat en el plantejament dels entrenaments. És un projecte de tot el club".
Projectes solidaris
Per la seva banda, el regidor Massegú ha recordat que l'Ajuntament destina diners a cooperació des de fa trenta anys, després d'una iniciativa de Nacions Unides que interpel·lava a destinar-hi el 0,7% del pressupost. Aquest "és un projecte de cooperació solidària perquè els beneficiaria seran nens, nenes i d'altres persone d'un país que, d'una altra manera, no hi podria accedir".
Així, "sempre demanem que hi hagi una entitat, en aquest cas la Fundació, i uns col·laboradors en el país d'origen, que tingui una vocació social. Entenem que obrir una línia d'ajut és important". Al mateix temps, afegia que "l'esport és fonamental per a la formació i estem engrescats pel fet que ens hagin tingut en compte. Aquesta és una nova línia de la Fundació, no només adreçada al bàsquet professional i formatiu, sinó també destinada a d'altres països i és una manera de donar prestigi" a la ciutat.
Per la seva banda, la representant de la federació catalana, Eulàlia Vila Sunyer, ha recordat que "fa deu anys, vam valorar ajudar el tercer món amb els programes BQ, que tenen uns criteris. Als clubs amb aquestes iniciatives, els oferim col·laboració material, i si es pot, econòmica i també formativa, tot i que aquest cop no s'ha demanat. També formació d'àrbitres. Sabem que hi ha molts llocs del món que necessiten una empenta i fer-ho a través del bàsquet és idíl·lic".
També ha mostrat la seva predisposició d'agència de viatges Tauro a través del seu representant, Joan Hernández, que ha explicat que "hem acompanyat l'Ander en les seves aventures arreu del món i, quan em va plantejar aquest projecte, em va faltar temps per sumar-m'hi". Ha afegit que "col·laborar amb un club gairebé centenari em va fer il·lusió i compten amb la nostra experiència".
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