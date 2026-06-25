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Igualada festeja amb "bogeria" la lliga de l'equip d'hoquei
L'afició arlequinada omple els carrers de la ciutat per celebrar el títol aconseguit dimarts i convertir en herois els membres de la plantilla
Ruben Costa
Igualada ha celebrat com es mereixia el sisè títol de lliga del club d'hoquei patins masculí. Una rua pels carrers de la capital anoienca, seguida per centenars de seguidors, s'ha acabat a la plaça de l'Ajuntament amb una festa fins i tot superior a la de les dues i recents Europe Cup.
La sortida de la rua ha estat des de pavelló de les Comes. Els jugadors anaven amb un autobús i, darrere un altre portava els familiars. Al carrer Argent, han canviat de transport i han pujat a un nou vehicle amb els quals havien de dur a terme la resta del recorregut i que havia d'acabar amb l'entrada a la plaça de l'Ajuntament al voltant de les vuit del vespre.
I ho han fet de la millor manera, al capdamunt de la diligència dels Traginers d'Igualada, tibada per cavalls amb els quals han travessat la plaça aplaudits pels aficionats que l'omplien.
Llavors, tota la comitiva ha pujat al saló de plens per fer els parlaments. L'entrada ha estat amb el tècnic, Marc Muntané, i Marc Carol portant una copa que no podia carretejar el capità, Roger Bars, per la lesió al genoll de la qual va haver de ser operat dies enrere.
Ha pres la paraula el president, Manel Burón, que ha valorat que "aquest és l'èxit real d'un club que ha apostat per la casa. Un tant per cent important és d'aquí. Els que han marxat per prosperar i ho han aconseguit, els felicitem, però agraïm també que els que no són d'aquí, i han crescut molt, hagin apostat per nosaltres. I alguns que ara marxaran, no triguin gaire a tornar. Això és casa vostra".
Burón també ha volgut recordar quatre persones "Xavi Estruch, Rafa López, Meritxell Botet i Francesc Xavier Botet, la nostra primera junta. Quan vam agafar el timó del club ens van dir que estàvem bojos. Beneïda puta bogeria!".
Després ha parlat l'alcalde, Marc Castells, que ha demanat un aplaudiment per a Roger Bars, "qui va marcar el primer gol campionat". Segons el batlle, "aquest ha estat un treball d'equip. Feu una gran enveja, veient-vos des de fora. Voldria formar part del vostre equip perquè us ho passeu bé, veient-ne d'altres que estan plens de mercenaris. Sou una pinya".
També ha recordat que "ha estat com una marató. Vau passar el mur amb els play-offs. El Voltregà ens va costar. Després, el Barça, amb el moment màgic a Blanes.Va ser el 9 de juny. El 10 va venir el Papa a Montserrat i, mentre mirava la Moreneta, vaig dir: ahir vas fer un miracle, espero que en facis un altre".
Saludant els seguidors
Mentrestant, a fora, els aficionats desitjaven que els jugadors sortissin. Els Moixiganguers formaven un pilar amb la bandera arlequinada i es llançaven petards, confetti i bengales. Quan han aparegut al balcó, els crits de "Campions, campions!" han sorgit i s'han anat corejant tots els noms.
Ha estat el torn de l'entrenador, Marc Muntané, que ha recordat, amb veu castigada, que "després del 8-2 i 8-2 dels dos primers partits de la final no volia portar ni la meva filla al col·legi, no volia que ningú em digués, però l'equip tècnic ha fet una gran feina. Encara no ens ho creiem, estem en un estat de xoc. Gràcies a tots els jugadors, a la junta i a l'alcalde. Això és una bogeria, visca l'Igualada i visca tothom!"
Ha estat el torn perquè tots els jugadors anessin prenent la paraula d'un en un, amb moments emocionants com el del porter Jaume-Arnau Marquès, que ha plorat després de dir "que ens feu sentir dins de casa, familia, hi ha moments que han sigut difícils i hem pogut tornar portar la lliga un altre cop”.
L'autor d'un dels penals decisius a la tanda de la Corunya, Joel Roma, passava comptes. "Vaig dir que remuntariem, i que alguns del meu equip no s’ho creien.” Una de les estrelles, Matías Pascual, també ha recordat que entre tots es va poder capgirar la situació i Miguel Cañadillas, una gran revelació, autor d'un dels gols a Riazor, qui se'n va a final de curs, però que s'ha acomiadat amb un "ens tornarem a veure". El mateix que Arnau Martínez, que torna al Barça, però que "jugar a l'Igualada m'ha canviat la vida".
Aplaudiments per a Biel Llanes, de Castellnou de Seana, màxim golejador del play-off, que ha recordat que "és molt complicat capgirar la situació quan et pinten la cara dues vegades en dos dies". I Marc Carol, considerat "MVP" per la gent qui, amb timidesa, que "això és massa gran per haver-ho imaginat".
Ha tancat el torn un Roger Bars que ha dit que "intentaré no plorar. Ser tan afortunat per viure això, fer créixer l'hoquei a Igualada, no es pot descriure amb paraules. La vida m'ha dut a veure els últims partits des d'un lloc d'on no m'agrada, però els estaré agraït tota la vida per haver guanyat la copa. Això serà una motivació per tornar més fort que mai".
Ha estat l'últim parlament abans dels focs artificials, encara amb la claror del vespre i amb una coreografia final, amb els crits de "Som Igualada!" per evocar els grans moments a les Comes. Ha estat abans del parlament final de Manel Burón demanant que "ara que hem tornat, no ens deixeu sols i ompliu el pavelló". L'himne del 75è aniversari del club, "Serà perquè jo t'estimo", dels PUS Punk Rock, ha tancat la bogeria d'una nit d'estiu.
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