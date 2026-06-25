Bàsquet
La selecció espanyola de bàsquet convoca Bassas i Oriola, del Kids&Us Manresa qui, juntament amb Paulí i Parra, no podran jugar el Catalunya-Gran Bretanya
La formació de Chus Mateo ha de disputar la setmana que ve dos duels de la finestra FIBA, dijous a casa amb Dinamarca i el següent diumenge, a Geòrgia
La Federació Espanyola de Bàsquet ha fet públic aquest dijous la llista de convocats de la selecció masculina absoluta per a la finestra FIBA, les dues darreres jornades de la primera fase de classificació per al Mundial de Qatar de l'any vinent, que es jugaran la setmana que ve.
A la llista hi ha inclosos els jugadors del Kids&Us Manresa Pierre Oriola i Ferran Bassas tot i que, en el moment de jugar els partits, si no ha renovat abans, el base ja haurà acabat el contracte amb els bagencs. La presència d'ells dos i també les del jugador del Lleida Oriol Paulí i del blaugrana Joel Parra, farà que tots quatre jugadors no puguin disputar diumenge el partit amistós del Nou Congost entre Catalunya i Gran Bretanya. El combinat espanyol vol evitar sobrecàrregues físiques de tots ells de cara als duels de dijous vinent contra Dinamarca i del següent diumenge, a Geòrgia.
Espanya ja està classificada per a la segona fase, tot i que s'acumulen els partits guanyats de la primera contra els que també superin la ronda. En aquest sentit, el duel contra els danesos, a Madrid, és intrascendent, ja que els nòrdics estan eliminats, però sí que compta el resultat del partit a Geòrgia.
A part dels quatre esmentats, la resta de la convocatòria la formen Darío Brizuela i Willy Hernangómez (Barça), Álvaro Cárdenas i Jaime Pradilla (València), Izan Almansa (Reial Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Alberto Díaz (Unicaja), Hugo González (Boston Celtics), Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs) i Santi Yusta (Casademont Saragossa). A la llista no hi és el ja exjugador del Manresa Álex Reyes, qui havia entrat en les últimes.
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