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Bàsquet

La selecció espanyola de bàsquet convoca Bassas i Oriola, del Kids&Us Manresa qui, juntament amb Paulí i Parra, no podran jugar el Catalunya-Gran Bretanya

La formació de Chus Mateo ha de disputar la setmana que ve dos duels de la finestra FIBA, dijous a casa amb Dinamarca i el següent diumenge, a Geòrgia

Pierre Oriola, en l'últim partit de la selecció espanyola, contra Ucraïna

Pierre Oriola, en l'últim partit de la selecció espanyola, contra Ucraïna / FIBA Europe

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Federació Espanyola de Bàsquet ha fet públic aquest dijous la llista de convocats de la selecció masculina absoluta per a la finestra FIBA, les dues darreres jornades de la primera fase de classificació per al Mundial de Qatar de l'any vinent, que es jugaran la setmana que ve.

A la llista hi ha inclosos els jugadors del Kids&Us Manresa Pierre Oriola i Ferran Bassas tot i que, en el moment de jugar els partits, si no ha renovat abans, el base ja haurà acabat el contracte amb els bagencs. La presència d'ells dos i també les del jugador del Lleida Oriol Paulí i del blaugrana Joel Parra, farà que tots quatre jugadors no puguin disputar diumenge el partit amistós del Nou Congost entre Catalunya i Gran Bretanya. El combinat espanyol vol evitar sobrecàrregues físiques de tots ells de cara als duels de dijous vinent contra Dinamarca i del següent diumenge, a Geòrgia.

Espanya ja està classificada per a la segona fase, tot i que s'acumulen els partits guanyats de la primera contra els que també superin la ronda. En aquest sentit, el duel contra els danesos, a Madrid, és intrascendent, ja que els nòrdics estan eliminats, però sí que compta el resultat del partit a Geòrgia.

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A part dels quatre esmentats, la resta de la convocatòria la formen Darío Brizuela i Willy Hernangómez (Barça), Álvaro Cárdenas i Jaime Pradilla (València), Izan Almansa (Reial Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Alberto Díaz (Unicaja), Hugo González (Boston Celtics), Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs) i Santi Yusta (Casademont Saragossa). A la llista no hi és el ja exjugador del Manresa Álex Reyes, qui havia entrat en les últimes.

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La selecció espanyola de bàsquet convoca Bassas i Oriola, del Kids&Us Manresa qui, juntament amb Paulí i Parra, no podran jugar el Catalunya-Gran Bretanya

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