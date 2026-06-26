Gimnàstica artística
El Club Egiba guanya quatre medalles i l'Esparreguera, una altra als estatals de base de gimnàstica artística
Clàudia Carretero, de l'entitat manresana, s'apunta un metall de cada color en la categoria de base 8 i és la més llorejada de les esportistes de casa nostra, a Pamplona
El Club Egiba es va endur quatre medalles i el CG Esparreguera, una altra en els Campionats d'Espanya de base que s'han disputat a Pamplona. La màxima protagonista ha estat la gimnasta del club manresà Clàudia Carretero, que ha aconseguit una medalla de cada color, un or en la classificació general, una plata per equips i un bronze en la barra d'equilibris en la categoria de base 8. En la mateixa categoria, Alaia Estragués, del CG Esparreguera, va quedar segona en les asimètriques. El quart metall per a l'Egiba va ser la victòria per equips en la categoria de base 6.
Així, l'equip manresà de base 8 estava format per Arlet Nevado, Martina Carmona, Claudia Carretero, Julia Sánchez i Laia Sánchez. També va competir Martina Carmona. Va quedar segon, amb 163,250 punts, a 5,5 del Mataró, que es va endur la victòria. Des del punt de vista individual, a part de les dues medalles, Carretero també va ser cinquena en salt i setena en asimètriques. De la resta de participants, destaca el novè lloc d'Arlet Nevado en paral·leles asimètriques i el dotzè de Júlia Sánchez en salt.
En la mateixa categoria, el segon lloc de l'esparreguerina Alaia Estragués va ser amb 11,500 punts, a 750 mil·lèsimes de la primera classificada, María Rodríguez, del Club Sur. L'altra seva millor posició va ser una 14a posició en salt.
L'altra medalla per equips del Club Egiba va ser en la categoria de base 6 dels anys 2012 i anteriors, un conjunt format per Martina Muñoz, Irene Peña, Ada Garcia, Lila Cols, Emma Molina i Nàdia Sánchez. Va aconseguir la medalla d'or, amb 165,400 punts, per davant dels 164,850 del Salt.
En aquesta mateixa categoria, l'Anoia Club Gimnàstic va ser cinquè, amb un total de 156,200 punts. Va destacar el cinquè lloc en terra de Carla Pérez. Tornant a l'Egiba, també va tenir representant en Base 6, amb el 51è lloc general d'Alèxia del Sar.
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