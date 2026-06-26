Futbol
La Cruyff Court Pep Guardiola acull el torneig de futbol adaptat "Capacitats en Joc"
Una vintena d'esportistes amb discapacitat intel·lectual d'Ampans van participar en un torneig triangular intern després d'haver completat una sèrie d'entrenaments previs
Regió7
L'esport adaptat i els valors de la cohesió social van ser els veritables protagonistes en l'esdeveniment esportiu que va posar en relleu la inclusivitat i el treball comunitari a Manresa. La nova Cruyff Court Pep Guardiola de La Salle es va estrenar amb el Torneig de Futbol 6 contra 6 "Capacitats en Joc". Aquest esdeveniment, que va transcórrer entre les 10 del matí i les 2 del migdia, va ser un èxit rotund, amb una gran participació i un ambient de convivència que va destacar la força del teixit social i cooperatiu de la zona.
Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a la col·laboració de quatre agents clau a la ciutat: l’Ajuntament de Manresa; el Club Manresa Futbol Sala, la Fundació Ampans, i l'Escola La Salle Manresa. Durant el torneig, que es va disputar en format de triangular intern, una vintena de jugadors d'Ampans es van dividir en tres equips per competir en un ambient festiu i de sana competició. La figura del Tutor de Joc va ser clau en l'arbitratge, centrant-se en la mediació pedagògica i prioritzant el respecte i la diversió per damunt del resultat competitiu.
Un projecte complet
La jornada de dissabte va culminar un període de treball i motivació. Durant les últimes setmanes, els esportistes de la fundació van completar un programa de quatre entrenaments preparatoris. Aquestes sessions, dirigides per tècnics especialitzats del Club Manresa Futbol Sala, van servir no només per treballar aspectes psicomotrius i tàctics, sinó també per cohesionar el grup i arribar al torneig amb un fort vincle d'equip.
La selecció del Cruyff Court Pep Guardiola com a escenari va ser un gran encert. Inaugurat recentment, aquest espai de l'Escola La Salle està creat amb la filosofia d'oferir un entorn obert, segur i inclusiu on els joves puguin desenvolupar-se mitjançant la pràctica esportiva. Iniciar la vessant d'esdeveniments d'aquest equipament amb el Torneig "Capacitats en Joc" ha estat una demostració excel·lent d'aquests valors compartits.
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