Tijl Smitz, president de World Climbing Europe
«Esdeveniments urbans com GRAVITEO són essencials per apropar l'escalada»
Tijl Smitz, president de World Climbing Europe, destaca el creixement d'aquest esport, el paper d'Espanya i el valor de competir en escenaris únics com el Circuit de Barcelona-Catalunya
La escalada és un dels esports amb més creixement a Europa. La seva expansió en nombre de practicants, l’aparició de nous rocòdroms i l’impuls generat pels Jocs Olímpics han contribuït a situar-la en una dimensió inèdita fa tot just una dècada. En aquest context neix GRAVITEO Urban Sports Festival, un esdeveniment gratuït que reunirà entre el 17 i el 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya alguns dels millors especialistes del món amb la celebració del Campionat d’Europa de búlder i una prova de la World Climbing Europe Series de velocitat.
Amb motiu d'aquesta doble cita hem conversat amb Tijl Smitz, president de World Climbing Europe, l'organisme responsable de les principals competicions continentals. El dirigent belga analitza el moment que viu l'escalada, el protagonisme creixent d'Espanya dins del calendari internacional i els reptes que afronta aquest esport en els pròxims anys.
Creixement basat en l'accessibilitat
Per a Smitz, l'èxit actual de l'escalada respon a una combinació de factors que l'han convertida en una activitat capaç d'atreure perfils molt diversos. "El creixement de l'escalada s'explica per la seva accessibilitat i versatilitat. Qualsevol persona pot trobar-hi el seu propi repte, independentment de l'edat o del nivell, fet que la converteix en una disciplina molt inclusiva."
El president de World Climbing Europe considera que una de les claus per ampliar-ne l'atractiu és aquesta "combinació única entre activitat física i moviment, que barreja força, tècnica i capacitat per resoldre problemes. Per a alguns suposa una manera de reconnectar amb la natura; per a d'altres, un entrenament molt complet comparable al fitness". A tot això s'hi suma una comunitat especialment oberta i acollidora que facilita la incorporació de nous practicants.
Espanya guanya pes en el calendari internacional
El creixement de l'escalada també s'ha fet evident a Espanya. Durant els últims anys, el país ha incrementat la seva presència en el circuit internacional. "Espanya té avui un paper clau en l'escalada europea. Compta amb una llarga tradició de campions de primer nivell i el nombre creixent de competicions internacionals genera l'entorn perfecte per al desenvolupament de les noves generacions d'esportistes", explica Smitz.
El dirigent també posa en valor la tasca dels promotors nacionals i recorda que les proves d'escalada exigeixen una combinació complexa d'infraestructures, logística i disseny de recorreguts. "El compromís mostrat pels organitzadors espanyols és molt valuós i molt apreciat dins la comunitat europea de l'escalada."
Competir en un escenari diferent
Una de les particularitats de GRAVITEO serà, precisament, la seva ubicació. Acostumats a competir en recintes coberts o en grans parets naturals, els escaladors tindran l'oportunitat de fer-ho en un escenari històricament associat a l'automobilisme i al motociclisme. "Competir en un lloc com el Circuit de Barcelona-Catalunya és una cosa realment especial i poc habitual. Aporta una dimensió diferent a aquest esport. Els escaladors estan acostumats a recintes coberts de dimensions més reduïdes o a espectaculars entorns naturals, de manera que fer-ho en un escenari icònic del món del motor és tan singular com emocionant."
Per al president de World Climbing Europe, aquest tipus de propostes també reflecteixen la transformació que ha experimentat l'escalada en els últims anys. "És una mostra de l'evolució que ha viscut l'escalada, especialment des de la seva entrada als Jocs Olímpics, cap a formats cada vegada més ambiciosos, visibles i diversos."
Els reptes de l'escalada europea
Malgrat el moment de creixement que viu aquest esport, Smitz considera que encara hi ha reptes importants per afrontar. Un dels seus principals objectius és "continuar desenvolupant les nostres competicions fins a situar-les en un nivell d'excel·lència comparable al de les Copes del Món, garantint alhora que els esportistes tinguin oportunitats reals de construir una carrera sostenible dins d'aquest esport". A això s'hi afegeixen les exigències tècniques pròpies de la disciplina, especialment pel que fa a les infraestructures i al disseny de recorreguts del màxim nivell.
En aquest context, Smitz considera que cites com GRAVITEO tenen un paper fonamental. "Els esdeveniments urbans com GRAVITEO són essencials. Aporten visibilitat, apropen l'escalada al gran públic i generen moments molt inspiradors". Una projecció que, al seu parer, pot ser decisiva per continuar atraient nous aficionats i futurs competidors. "Veure els millors esportistes competir al màxim nivell permet que moltes persones somiïn progressar, afrontar nous reptes i assolir les seves pròpies fites."
Finalment, el dirigent va voler tancar la conversa amb un missatge adreçat al públic espanyol: "M'agradaria donar les gràcies per la calidesa i l'hospitalitat que sempre trobem a Espanya. Tant si és a les zones d'escalada, a les competicions o gaudint de les vostres ciutats i de la vostra cultura, sempre és un plaer ser aquí. Aquest esperit forma part del que fa tan especial la comunitat de l'escalada."
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