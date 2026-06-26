Hípica
La jove amazona Gal·la Casals, de Berga, guanya l'estatal de ponis amb només deu anys
L'esportista del Club Hípic Vilaformiu supera les favorites en la categoria de Ponis D en el campionat disputat a la Cerdanya Equestrian Center
Regió7
La jove amazona berguedana Gal·la Casals Vilajosana, de només deu anys, es va proclamar campiona d'Espanya de ponis en la disciplina de raid i en la categoria de ponis D. Ho va fer després d'una brillant actuació en les instal·lacions de la Cerdanya Equestrian Center amb la seva montura, Coris Julis IC, una poni de pura raça àrab d'onze anys que completa l'equip triomfador.
Casals va superar les favorites, les representants de la Comunitat de Madrid, esportistes de setze anys i una gran experiència en la categoria, que van ocupar els tres següents llocs. En concret, es va imposar a Isabel Colomer i a Candela Casado, totes dues amb el poni Impar de Box, que van completar el podi.
Casals també va guanyar la plata per equips, darrere de Madrid, en un conjunt que van completar Martina Falgueras, amb Salaria Fluviatilis, i Danna Ródenas, amb Ginjol.
La competició estatal s'ha disputat enguany per primer cop a la Cerdanya i ha reunit durant diversos dies els millors binomis de ponis de tot l'estat. El campionat engloba disciplines com els salts d'obstacles, la doma i el concurs complet d'equitació i raid.
La victòria de Casals confirma la seva progressió en la disciplina. Va iniciar-se en l'equitació amb només cinc anys a l'Hípica Vilaformiu, però no va començar a competir en el Poni Raid fins al 2025. Aquella mateixa temporada, amb només nou anys, ja va guanyar una medalla de bronze en el seu primer estatal, a Segòvia.
Amb aquest èxit, Gal·la Casals es consolida com una de les grans promeses del raid català i estatal i apunta a un futur prometedor.
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