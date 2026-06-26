Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia la renovació fins al 2028 de Ferran Bassas
El base badaloní, de 34 anys, va arribar el desembre passat i ha donat un rendiment òptim, sent determinant en diversos finals de partit i mostrant una gran compenetració amb companys com Pierre Oriola
El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest divendres al migdia la renovació del base badaloní Ferran Bassas per a dues temporades més, fins al 2028. Bassas va arribar el desembre passat per compensar el seguit de baixes en la posició de base, com les de Dani Pérez i Hugo Benítez, i el seu rendiment durant aquests mesos ha estat excel·lent, fet que li ha valgut la renovació, i per a dues temporades més.
L'exjugador del MoraBanc Andorra ha finalitzat l'any amb unes mitjanes de 10,3 punts i 5,9 assistències a la Lliga Endesa, amb una valoració de 9,8 i, a la competició europea, de 8,8 punts, 9,4 de valoració i 5,6 assistències. A més, ha estat determinant en els finals de molts partits igualats.
El base té ara mateix 34 anys i una experiència d'onze temporades a la lliga. La seva continuïtat lliga un altre jugador de formació a la plantilla, a l'espera del que passi amb Ubal, el qual ha sonat les darreres setmanes que podria sortir en direcció al Barça. La resta són els contractats Pablo Tamba i Eric Vila, a part de la possible presència de Gerard Fernández amb el primer equip i Pierre Oriola.
En la presentació de la renovació, el club ha ajuntat el futur de Bassas amb el del jugador targarí, també renovat setmanes enrere i amb qui han format un gran tàndem a dins i a fora de la pista. A part de la renovació de Bassas, el Kids&Us també ha anunciat els fitxatges del base francès Lucas Beaufort, de l'escorta polonès Lukasz Kolenda i de dos ales, el mencionat Tamba i l'estatunidenc amb passaport nigerià Chibuzo Agbo.
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