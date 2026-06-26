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Bàsquet/Lliga Endesa

El Kids&Us Manresa anuncia la renovació fins al 2028 de Ferran Bassas

El base badaloní, de 34 anys, va arribar el desembre passat i ha donat un rendiment òptim, sent determinant en diversos finals de partit i mostrant una gran compenetració amb companys com Pierre Oriola

Ferran Bassas, davant d'Andrés Feliz, en el darrer partit de la passada lliga

Ferran Bassas, davant d'Andrés Feliz, en el darrer partit de la passada lliga / Joaquim Alberch/ACB Photo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest divendres al migdia la renovació del base badaloní Ferran Bassas per a dues temporades més, fins al 2028. Bassas va arribar el desembre passat per compensar el seguit de baixes en la posició de base, com les de Dani Pérez i Hugo Benítez, i el seu rendiment durant aquests mesos ha estat excel·lent, fet que li ha valgut la renovació, i per a dues temporades més.

L'exjugador del MoraBanc Andorra ha finalitzat l'any amb unes mitjanes de 10,3 punts i 5,9 assistències a la Lliga Endesa, amb una valoració de 9,8 i, a la competició europea, de 8,8 punts, 9,4 de valoració i 5,6 assistències. A més, ha estat determinant en els finals de molts partits igualats.

El base té ara mateix 34 anys i una experiència d'onze temporades a la lliga. La seva continuïtat lliga un altre jugador de formació a la plantilla, a l'espera del que passi amb Ubal, el qual ha sonat les darreres setmanes que podria sortir en direcció al Barça. La resta són els contractats Pablo Tamba i Eric Vila, a part de la possible presència de Gerard Fernández amb el primer equip i Pierre Oriola.

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En la presentació de la renovació, el club ha ajuntat el futur de Bassas amb el del jugador targarí, també renovat setmanes enrere i amb qui han format un gran tàndem a dins i a fora de la pista. A part de la renovació de Bassas, el Kids&Us també ha anunciat els fitxatges del base francès Lucas Beaufort, de l'escorta polonès Lukasz Kolenda i de dos ales, el mencionat Tamba i l'estatunidenc amb passaport nigerià Chibuzo Agbo.

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