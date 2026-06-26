Rugbi
Oriol Marsinyac, de Manresa, inicia dissabte el Mundial sub-20 de rugbi amb la selecció estatal
El jugador format a les categories base del Manresa Rugby Club encetarà la fase de grups davant la selecció australiana
El jugador de rugbi manresà Oriol Marsinyac encetarà demà dissabte, a les 18.30 hores, la seva participació en el Mundial sub-20 de rugbi amb la selecció estatal. El bagenc és un dels jugadors amb més projecció dins del panorama del rugbi a l'estat espanyol, i ho prova el fet que l'actual jugador de l'Stade de Tolousain va debutar, amb victòria i assaig, el mes de febrer amb la selecció absoluta davant Suïssa.
El primer partit que disputarà la selecció estatal serà davant d'Austràlia, un dels combinats potents de la competició i amb perspectives de poder sorprendre a qualsevol rival. Un rival superior a Espanya sobre el paper, però contra qui el combinat estatal podria esgarrapar un bon resultat de cara a somiar amb el segon lloc de grup, que li podria donar accés a les semifinals.
La resta del grup el conformen la totpoderosa selecció francesa i l'imprevisible Fiji. Els gals són els vigents campions del Sis Nacions sub-20, i és el clar candidat a passar com a primer de grup. Fiji, en canvi, és un combinat molt irregular que ve de guanyar el 2025 el torneig d'Oceania U20 Challenge.
El combinat que integrarà Marsinyac disputarà el segon enfrontament de la fase de grups precisament contra la selecció francesa. Un duel que tindrà lloc el pròxim dijous, 2 de juliol, a les 11 del matí. El darrer enfrontament garantit per a la selecció espanyola serà dimarts, 7 de juliol, a les 18.30 hores, contra el combinat de Fiji.
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