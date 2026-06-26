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Rugbi

Oriol Marsinyac, de Manresa, inicia dissabte el Mundial sub-20 de rugbi amb la selecció estatal

El jugador format a les categories base del Manresa Rugby Club encetarà la fase de grups davant la selecció australiana

Marsinyac es va proclamar el novembre passat campió europeu sub-18

Marsinyac es va proclamar el novembre passat campió europeu sub-18 / Federació Espanyola de Rugbi

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Marc Llohis

Manresa

El jugador de rugbi manresà Oriol Marsinyac encetarà demà dissabte, a les 18.30 hores, la seva participació en el Mundial sub-20 de rugbi amb la selecció estatal. El bagenc és un dels jugadors amb més projecció dins del panorama del rugbi a l'estat espanyol, i ho prova el fet que l'actual jugador de l'Stade de Tolousain va debutar, amb victòria i assaig, el mes de febrer amb la selecció absoluta davant Suïssa.

El primer partit que disputarà la selecció estatal serà davant d'Austràlia, un dels combinats potents de la competició i amb perspectives de poder sorprendre a qualsevol rival. Un rival superior a Espanya sobre el paper, però contra qui el combinat estatal podria esgarrapar un bon resultat de cara a somiar amb el segon lloc de grup, que li podria donar accés a les semifinals.

La resta del grup el conformen la totpoderosa selecció francesa i l'imprevisible Fiji. Els gals són els vigents campions del Sis Nacions sub-20, i és el clar candidat a passar com a primer de grup. Fiji, en canvi, és un combinat molt irregular que ve de guanyar el 2025 el torneig d'Oceania U20 Challenge.

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El combinat que integrarà Marsinyac disputarà el segon enfrontament de la fase de grups precisament contra la selecció francesa. Un duel que tindrà lloc el pròxim dijous, 2 de juliol, a les 11 del matí. El darrer enfrontament garantit per a la selecció espanyola serà dimarts, 7 de juliol, a les 18.30 hores, contra el combinat de Fiji.

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