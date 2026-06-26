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Bàsquet

El San Pablo Burgos completa la llista de participants de l'Eurocup, el torneig que també jugar el Kids&Us Manresa

El conjunt castellà s'afegeix als manresans i a La Laguna Tenerife com a participants de l'ACB en una competició que arrencarà el 29 de setembre

El San Pablo Burgos i el Kids&amp;Us Manresa disputaran la propera Eurocup

El San Pablo Burgos i el Kids&Us Manresa disputaran la propera Eurocup / Cintia Cortés/ACB Photo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'ECA, l'organisme que gestiona els tornejos depenents de l'Eurolliga, ha informat aquest divendres que el San Pablo Burgos serà el darrer dels 32 equips que completaran l'Eurocup, la competició que també disputarà el Kids&Us Manresa. Els castellans lluitaven amb d'altres equips, entre ells el Bàsquet Girona, i també l'Hamburg, el Legia Varsòvia i la Cibona, per ser presents en aquest torneig i és probable que els dos títols de la BCL que van aconseguir, quan Joan Peñarroya n'era l'entrenador, hi han influït.

L'Eurocup, per tant, tindrà tres equips de la Lliga Endesa en competició, amb el Burgos, el Manresa i també La Laguna Tenerife. Els dos primers, amb una invitació per a un any i els canaris, amb un contracte assegurat de tres temporades i dues d'extensibles.

En la reunió també es va determinar que la primera fase de l'Eurocup, que tindrà 14 jornades, arrencarà el 29 de setembre i s'acabarà el 13 de gener, un mes abans que l'antiga ronda inicial de 18 jornades, que s'acabava just abans de la disputa de les Copes. En aquesta ocasió, l'eliminatòria de vuitens de final, a la qual passaran els quatre primers de cada grup de vuit equips, es disputarà entre el 2 i el 12 de febrer i les finals, a partir del març.

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L'Eurolliga també ha aprovat l'extensió del contracte amb el Reial Madrid per als propers deu anys. Els blancs, el Barça, el Baskonia i el València tornaran a disputar la màxima competició. Dijous també es va saber que els quatre equips de l'ACB que jugaran la BCL seran el Joventut, el Surne Bilbao, l'UCAM Múrcia i l'Unicaja i que el Río Breogán haurà d'afrontar una prèvia per entrar-hi.

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