Futbol
Calders inaugura l'anhelat camp de futbol de gespa artificial a Les Escomes
L'acte d'aquest matí al municipi moianès ha completat un projecte que fa més de vint anys que el club reclamava al consistori i la Diputació de Barcelona
Calders ha inaugurat aquest dissabte al matí una de les reclamacions històriques que reclamava la ciutadania, el nou camp de futbol de gespa artificial de la zona esportiva de Les Escomes. Una instal·lació que el Club de Futbol Calders fa més de dues dècades que reclamava, i que segons ha explicat el mateix alcalde del municipi, Eduard Sànchez, ha tingut un cost total que ha rondat els 400.000 euros, i que ha assumit en la seva gran majoria la Diputació de Barcelona.
Només l'emoció de veure completa una reclamació històrica com la de convertir el camp de terra en un de gespa artificial han permès que al voltant d'un centenar de veïns i membres del club aguantessin de manera estoica sota un sol abrasador. Els més afortunats, aprofitant qualsevol de les ombres que el nou bar o les carpes que hi ha instal·lat l'ajuntament projectaven. La millor manera d'entendre la necessitat d'aquesta instal·lació és que, com ha reconegut el mateix batlle, "tots els regidors, també els de l'oposició, s'hi van posar a favor. Ha estat un acte de govern complet".
També Esteve Olivella, delegat de la FCF a la regió, ha volgut destacar que el camp "és una aposta pel futur i pels valors que transmet l'esport". Destacant també que el nou cap "serà una eina extraordinària per unir generacions, tant els que comencen a jugar com els que fa anys que en defensen els colors". El moment més esperat de la jornada l'ha protagonitzat Laia Bonells, presidenta del Consell Comarcal del Moianès, que ha estat l'encarregada de tallar la cinta que ha desencadenat un gran aplaudiment.
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