Gimnàstica artística
L'Egiba es queda a les portes de revalidar el triomf a la Lliga Iberdrola
El club manresà ha completat una bona jornada final a Pamplona, quedant-se a només a 1,701 punts de l'or, però ha trobat a faltar la neerlandesa Tisha Volleman, que competia al campionat nacional del seu país
El Club de Gimnàstica Egiba de Manresa s'ha quedat a les portes de revalidar el ceptre estatal de la Lliga Iberdrola de Clubs que s'ha tancat aquest dissabte al vespre a Pamplona. El conjunt bagenc viatjava a la capital navarresa amb la baixa de la neerlandesa Tisha Volleman, que es troba competint en els Campionats Nacionals del seu país, i han optat per completar l'equip amb gimnastes formades al club. Una decisió que les ha portat fins a un destacable segon lloc, a tot just 1,701 punts de la medalla d'or.
La medalla d'or ha estat pel Club de Gimnàstica Artística l'Hospitalet, que en la darrera rotació ha aprofitat que els tocava el salt per assaltar el lideratge que fins aleshores havia atresorat el club manresà. Al final, el conjunt hospitalenc ha acabat amb 190,034 punts, mentre que l'Egiba s'ha hagut de conformar amb la medalla de plata amb un total de 188,333. El tercer lloc ha estat pel Xelska Illes Balears, que ha pujat al darrer graó del podi amb 187,001 punts. El quart lloc ha estat pel Gym-Val, el club de la capital del Turia que ha quedat lluny dels metalls amb 182.634 punts.
Un salt gairebé excel·lent
L'entitat manresana ha encetat la competició amb l'aparell de salt, en el qual han sumat una millor nota. La gimnasta més destacada ha estat Laia Font, que plantejava la dificultat més elevada (4,400), però l'ha acusat lleugerament en la nota de l'execució, i Marina Escudero ha superat per poc els seus 12,967 punts, amb una dècima de penalització.
Lorena Medina ha estat quarta contribuint amb 12,833 punts, Maria Comallonga ha estat 6a amb 12,600 i Siena Palasí 11a amb 12,100. Uns resultats que han permès al conjunt manresà sumar un total de 50,500 punts. El millor resultat d'entre els quatre equips participants en la jornada final de la Lliga Iberdrola.
Asimètriques entravessades
No han estat tan bons els resultats al segon aparell al qual s'han enfrontat, les asimètriques, en què l'equip manresà s'ha hagut de conformar amb el tercer lloc per equips. La millor representant de l'Egiba ha estat Medina, que ha estat cinquena, de nou apostat per l'exercici amb major coeficient de dificultat, però de nou passant pel peatge d'una qualificació que l'ha penalitzat. Certificant 12,300 punts per l'equip.
Font ha estat 9a, sumant 11,567 punts, Comallonga 11a contribuint amb 11,233, mentre que Laia Janue ha debutat a la final sumant-ne 11,033, que la situa en 12a posició total. Un aparell en què el conjunt hospitalenc ha tret una mica més de 3 punts a les manresanes, que fins i tot han vist com les superaven les balears.
Recuperació a la barra
L'Egiba ha retrobat les bones sensacions al tercer aparell, la barra. Font ha tornat a brillar, repetint segona posició amb un exercici que ha executat a la perfecció -ha sumat la millor de les qualificacions dels jutges- i s'ha quedat a escasses centèsimes de Sophia Martin, del Xelska Illes Balears. Font ha sumat 12,700 punts a l'esforç manresà; Frida Rodriguez-Cabo ha estat 4a amb 11,833; Comallonga 12a amb 11,067 i Medina 14a amb 10,867.
Un terra definitiu
L'exercici definitiu ha estat el terra, en què les manresanes s'han tornat a deixar escassos 2 punts respecte a les hospitalenques, però que han acabat de sentenciar la final. Les millors representants de l'Egiba han estat Font i Medina, sisena i setena respectivament, que han contribuït amb 11,633 i 11,567 punts. Ariadna Piella ha estat 11a aportant-ne 11,300 i Rodriguez-Cabo 14a, amb 10,733.
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