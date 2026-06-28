Atletisme
Els atletes de casa nostra aporten 72 punts al triomf de Catalunya en l'estatal d'autonomies
Ericka Badeau Maseras, de l'Avinent Manresa, guanya les dues proves en què participa, amb un rècord del Catalunya i un altre del club inclosos
Completen la participació la seva companya Marina Guerrero, Guim Morcillo i Jazmin Romeu, del CA Igualada Petromiralles, i l'olesana Daniela Fernández de Haro, del València
L'atletisme de casa nostra va tenir una participació essencial en el títol de Catalunya en els Campionats d'Espanya de federacions autonòmiques que van tenir lloc a Logronyo. Un total de 72 punts van arribar dels nostres representants, entre els quals va destacar Ericka Badeau Maseras, de l'Avinent Manresa, que va sumar les dues victòries en les proves que disputava. Catalunya es va acabar imposant amb 271 punts, pels 261 punts de Madrid i els 253 d'Andalusia. Reté el títol de l'any passat i guanya per tretzena vegada en els últims quinze anys.
Així, Maseras va guanyar els 100 metres amb un temps d'11.38, la qual cosa significa la millor marca personal, rècord de l'entitat i quarta millor marca sub-23 de tot l'atletisme espanyol.
Ella mateixa va formar part del quartet català de relleus de 4x100 metres mixtos, en què també hi havia dos atletes del CA Igualada Petromiralles Jazmin Romeu i Oriol Castells. Completava el grup Oriol Sánchez. Van guanyar amb un nou rècord de Catalunya absolut i un temps de 42.28.
La seva companya d'equip Marina Guerrero també va participar en els campionats, en el seu cas en els 3.000 metres obstacles. En la seva prova, va ser segona, amb un temps de 10.15.43, només superada per Nara Elipe Esteller, del País Valencià, amb 10.02.24.
Els altres dos representants de casa nostra van ser setens. Guim Morcillo, del CAI Petromiralles, va fer un millor llançament de 61,65 metres i va aportar 11 punts a l'equip. Els mateixos que l'olesana Daniela Fernández de Haro, del València, en el llançament de pes, amb una setena posició amb 13,01 metres.
També hi va haver una doble participació en proves extra dels 100 metres. Jazmin Romeu va ser segona de la seva sèrie, amb 11,59 metres. També va ser segon Oriol Castells, amb 10.49.
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