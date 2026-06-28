Rugbi
Oriol Marsinyac anota dos assajos en la derrota d'Espanya sub-20 davant d'Austràlia en el debut al Mundial (90-22)
El jugador manresà de l'Stade Toulosain, que no va ser titular, va contribuir en el millor paper dels espanyols en els minuts finals del partit
El jugador manresà de l'Stade Toulousain Oriol Marsinyac va debutar amb dos assajos anotats en la derrota de la selecció espanyola contra la poderosa Austràlia (90-22) en l'estrena del Mundial sub-20, que es disputa a Geòrgia. El bagenc va entrar ja a la segona meitat, quan el marcador assenyalava un claríssim 56-5 i, malgrat que els wallabies van continuar eixamplant la diferència, el ritme no va ser tant alt.
Així, Marsinyac va anotar el 80-17, en una acció que va veure la posterior transformació de Mateo Antem, i també va entrar a la zona d'anotació rival en l'última acció del partit, ja en temps de descompte, la qual cosa va provocar que no hi hagués transformació.
El conjunt de Ricardo Martinena, clarament inferior a un dels millors conjunts del món, sabia que aquest era un partit del qual no en podria treure gran cosa i ja es prepara per al segon, que es jugarà el proper dijous, a les onze del matí, contra França. El tercer partit serà el proper dia 7, a la tarda, davant d'una altra selecció poderosa, la de Fiji.
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