Curses de muntanya
Victòria per a Anna Huguet i plata per a Núria Tarragó a l'Epic Trail de la Vall de Boí
La cerdana dels Mountain Runners del Berguedà s'imposa en la prova speed de 12 k i la manresana queda segona en la sky de 24 k
La corredora cerdana dels Mountain Runners del Berguedà Anna Huguet ha aconseguit la victòria a la prova speed de 12 k de l'Epic Trail de la Vall de Boí, que s'ha disputat aquests dies. El cap de setmana ha estat molt profitós per a les corredores de casa nostra, ja que la manresana Núria Tarragó ha estat segona en la distància immediatament superior, la sky de 24 k.
Huguet ha vençut amb un temps d'1.09.28, amb gairebé un minut respecte de la segona classificada, Aina Civil. En la mateixa prova ha destacat el 15è lloc de Berta Rota, del JAB Berga.
L'altre podi ha estat per a Núria Tarragó, segona en la cursa de 24 k, que ha arribat a 3.35 de la guanyadora, Dalia Alonso, del Salomon Espanya. En la mateixa cursa, ha destacat el vuitè lloc de la igualadina Laura Orgué, qui competeix per Andorra, a 31.42 de la guanyadora.
En la cursa de 12 k masculina també ha quedat entre els primers Martí Paín, de l'UECAnoia, que ha estat cinquè. El seu company Bernat Rueda ha acabat setè.
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès: 'Ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill
- A presó una dona de 41 anys detinguda per la mort violenta de la seva parella a Manresa