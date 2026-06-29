Natació
El CN Manresa s'emporta tres medalles del Campionat de Catalunya d'estiu infantil
Les tres medalles les va aconseguir Joan Perramon
Dels nou nedadors del club bagenc, set van millorar les seves marques personals i dos van obtenir la mínima per als d'Espanya
Redacció
El CN Manresa es va emportar tres medalles del Campionat de Catalunya d'estiu infantil que es va celebrar el cap de setmana passat a la piscina Sylvia Fontana de Tarragona. Les tres medalles, una de plata i dues de bronze, les va aconseguir Joan Perramon. A més, fins a set nedadors del club bagenc van aconseguir millors marques personals i dos d'ells van obtenir la marca mínima per als campionats d'Espanya.
Nou nedadors del CN Manresa van participar en el Campionat de Catalunya d'estiu infantil. L'actuació més destacada va ser la de Joan Perramon, que va pujar al podi en 400m i 800m lliures i en 400m estils. En totes tres categories, com també en els 200m lliures i en els 200m estils, Perramon va assolir la marca mínima pels campionats d'Espanya que se celebraran a mitjans de juliol a Las Palmas de Gran Canària.
A banda de Perramon, Yanay Jaramillo i Roc Martín es van endur diplomes de finalista, i fins a set nedadors del club manresà van aconseguir millors marques personals. A banda dels ja esmentats, també van millorar els seus registres personals Arnau Zumaquero i Pere Pujol en quatre proves cadascun; Paula Soler, en cinc; i Aina Sucarrats, en dues. A més, Martín va obtenir la mínima per participar en els campionats d'Espanya en 800m lliures.
En la prova dels 4x200m lliures masculins, Zumaquero, Martín, Perramon i Pujol van accedir a la final A i van acabar en novena posició de la general.
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