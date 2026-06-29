Futbol sala
El Covisa Manresa tanca la plantilla amb la incorporació de Pol Comes
El jugador vigatà fa el salt al primer equip després de deu anys a les categories inferiors del club
És el vuitè fitxatge de l'entitat bagenca
El Covisa Manresa ha donat per tancada la plantilla de la pròxima temporada amb la incorporació de Pol Comes. El jugador vigatà, que destaca per la seva capacitat associativa i bona lectura del joc, fa el salt al primer equip un cop finalitzada la seva etapa formativa i després de deu anys a les categories inferiors bagenques.
Comes va arribar al Covisa Manresa l'any 2016, en el seu primer any d'aleví. Des d'aleshores, ha passat per totes les categories de la base del club fins a acabar l'etapa fomativa al juvenil nacional. En aquest període ha estat sota les ordres de l'actual entrenador del primer equip, Xavier Santaella, qui l'ha descrit com un jugador que "destaca per la seva capacitat associativa", que és "molt ràpid, té una gran lectura del joc i fa una gran feina sense pilota". A més, ha assegurat que "és un bon perfil per afegir a la plantilla del primer equip i que fins ara ha registrat uns deu gols per temporada".
En total, el primer equip bagenc estarà format per catorze jugadors. Les sis renovacions d'Asis, Ambrós, Aaron, Mellado, Uri i Cella; quatre fitxatges procedents d'altres equips: Marc Hermosel (Mataró), Eudald Ripollès (CN Caldes), Ian Herrerías (Vilomara) i Pol López (AS Roma); el retorn de Terri després d'un any inactiu i tres jugadors que fan el salt al primer equip (Dídac Martínez, David Terrats i Pol Comes). El club es guarda una llicència vacant per "si cal incorporar algun futbolista en qualsevol moment de la temporada", ha expressat el Covisa en un comunicat.
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