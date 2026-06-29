Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CF GinestaSelecció catalanaContenidors crematsAjuda a VeneçuelaLa pastora més vellaLGTBI+
instagramlinkedin

Futbol sala

El Covisa Manresa tanca la plantilla amb la incorporació de Pol Comes

El jugador vigatà fa el salt al primer equip després de deu anys a les categories inferiors del club

És el vuitè fitxatge de l'entitat bagenca

Pol Comes fa el salt al primer equip del Covisa Manresa

Pol Comes fa el salt al primer equip del Covisa Manresa / Covisa Manresa FS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Ton Badia Lloret

Manresa

El Covisa Manresa ha donat per tancada la plantilla de la pròxima temporada amb la incorporació de Pol Comes. El jugador vigatà, que destaca per la seva capacitat associativa i bona lectura del joc, fa el salt al primer equip un cop finalitzada la seva etapa formativa i després de deu anys a les categories inferiors bagenques.

Comes va arribar al Covisa Manresa l'any 2016, en el seu primer any d'aleví. Des d'aleshores, ha passat per totes les categories de la base del club fins a acabar l'etapa fomativa al juvenil nacional. En aquest període ha estat sota les ordres de l'actual entrenador del primer equip, Xavier Santaella, qui l'ha descrit com un jugador que "destaca per la seva capacitat associativa", que és "molt ràpid, té una gran lectura del joc i fa una gran feina sense pilota". A més, ha assegurat que "és un bon perfil per afegir a la plantilla del primer equip i que fins ara ha registrat uns deu gols per temporada".

Notícies relacionades

En total, el primer equip bagenc estarà format per catorze jugadors. Les sis renovacions d'Asis, Ambrós, Aaron, Mellado, Uri i Cella; quatre fitxatges procedents d'altres equips: Marc Hermosel (Mataró), Eudald Ripollès (CN Caldes), Ian Herrerías (Vilomara) i Pol López (AS Roma); el retorn de Terri després d'un any inactiu i tres jugadors que fan el salt al primer equip (Dídac Martínez, David Terrats i Pol Comes). El club es guarda una llicència vacant per "si cal incorporar algun futbolista en qualsevol moment de la temporada", ha expressat el Covisa en un comunicat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  2. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  3. El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
  4. A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
  5. Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
  6. És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
  7. Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
  8. Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe

El Covisa Manresa tanca la plantilla amb la incorporació de Pol Comes

El Covisa Manresa tanca la plantilla amb la incorporació de Pol Comes

L'UCAM Múrcia paga la clàusula i s'emporta el jugador del Kids&Us Manresa Marcis Steinbergs

L'UCAM Múrcia paga la clàusula i s'emporta el jugador del Kids&Us Manresa Marcis Steinbergs

Jutgen un pres de Brians 1 acusat d'intentar assassinar el seu company de cel·la

Jutgen un pres de Brians 1 acusat d'intentar assassinar el seu company de cel·la

Una nova tremolor sacseja Caracas després del doble terratrèmol de la setmana passada

Una nova tremolor sacseja Caracas després del doble terratrèmol de la setmana passada

El primer robot de rehabilitació de mà per a pacients neurològics arriba al Baix Llobregat

El primer robot de rehabilitació de mà per a pacients neurològics arriba al Baix Llobregat

Fred Monteiro: "A Better Tomorrow™ és una crida que inspira cada decisió que prenem"

Fred Monteiro: "A Better Tomorrow™ és una crida que inspira cada decisió que prenem"

El Govern es reuneix amb el Ministeri d’Hisenda aquest dimarts per abordar el nou finançament

El Govern es reuneix amb el Ministeri d’Hisenda aquest dimarts per abordar el nou finançament

El Govern renovarà el Palau de Pedralbes amb un projecte sostenible i que recupera una façana "invisible"

El Govern renovarà el Palau de Pedralbes amb un projecte sostenible i que recupera una façana "invisible"
Tracking Pixel Contents