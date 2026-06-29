Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CF GinestaSelecció catalanaContenidors crematsAjuda a VeneçuelaLa pastora més vellaLGTBI+
instagramlinkedin

Escacs

Hugo Uber i Marc Leuschner s'imposen al Torneig d'Escacs de Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada

La cita aplega més de cent escaquistes a la vila bagenca i consolida el campionat com un referent de les ràpides a Catalunya

Imatges dels tornejos absolut i sub-14 de la festa major de Sant Joan

Imatges dels tornejos absolut i sub-14 de la festa major de Sant Joan

Veure Galeria

Imatges dels tornejos absolut i sub-14 de la festa major de Sant Joan / Club Escacs Sant Joan

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El santjoanenc Hugo Uber, del Club d'Escacs Badia, en la categoria absoluta, i Marc Leuschner, en la sub-14, van ser els guanyadors en el Torneig d'Escacs de Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada, que va reunir més de cent escaquistes i es va consolidar com un dels millors campionats de ràpides de Catalunya.

En el torneig principal, el Mestre FIDE Hugo Uber va completar una magnífica actuació amb 8,5 punts de 9 possibles i va demostrar un gran domini en el decurs de la competició.

De manera paral·lela, també es va disputar el torneig sub-14, format per sis rondes a un ritme de deu minuts finish. Marc Leuschner es va imposar tot i ser un jugador no federat i sense club. Va fer un ple de victòries i va assolir els sis punts possibles.

L'organització va tornar a ser un dels aspectes més destacats de la jornada. A mig torneig es va fer una pausa per oferir coca de Sant Joan als participants, mentre que enguany es va introduir una novetat molt ben rebuda: la celebració d'un vermut després de la darrera ronda, substituint el tradicional pica-pica del descans. Aquest espai de convivència va permetre als participants compartir impressions mentre es recollia el material i es confeccionaven les classificacions definitives.

El lliurament de premis va anar a càrrec del director i àrbitre del torneig, així com president del Club d'Escacs Sant Joan, Ferran López, acompanyat pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Adrià Clotet, i pel vicepresident del club, Toni Méndez.

Pel que fa als premis, el torneig absolut va repartir espatlles, coques de Sant Joan i ampolles de cava, mentre que els participants del torneig sub-14 van rebre trofeus. A més, i com ja és tradició, tots els jugadors sub-14 presents van rebre un con de llaminadures com a obsequi de participació.

Notícies relacionades

Amb aquesta nova edició, el Club d'Escacs Sant Joan continua consolidant un torneig que combina competició, ambient festiu i convivència, i que any rere any atrau jugadors de gran nivell d'arreu del territori.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents