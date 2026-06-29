Atletisme
L'Avinent Manresa suma sis medalles i el CA Igualada Petromiralles, quatre en els Campionats de Catalunya sub-20 d'atletisme
Els bagencs van sumar tres títols i els igualadins, dos més en la cita que va tenir lloc a les pistes d'atletisme de Vic i en què el Martorell AC també va recollir un bronze
L'Avinent Manresa va aconseguir sis medalles i el CA Igualada Petromiralles, tres més en els Campionats de Catalunya sub-20 que es van disputar a les pistes d'atletisme de Vic. Els bagencs van acumular tres ors, una plata i dos bronzes i els anoiencs dos títols i dues terceres posicions.
Pel que fa als campionats, per a l'Avinent, Roger Gómez va guanyar la final dels 3.000 metres dominant-la des de la sortida i guanyant amb uns bons 9.14.40. També va vèncer Eloi Anton en els 5.000 metres, amb un registre de 20.39.76, la qual cosa va suposar un nou rècord dels campionats. L'altre títol va ser de Jenay Hernández, que es va imposar en el triple salt amb 11,89 metres.
En la banda dels igualadins, Jordi Pastor va fer un doblet de metalls, ja que va guanyar l'or en el llançament de pes de 6 quilos amb la seva millor marca personal i un tret de 13,37 metres. També va fer bronze, amb millor registre personal, en el disc d'1,750 kg i un tir de 40 metres i 35 centímetres.
La plata manresana va recaure en la tanquista Mercè Junyent, qui va quedar segona amb un temps de 14.68, amb la qual cosa va superar els 14.79 de les semifinals. Va quedar a vuit dècimes de l'or en els 100 tanques.
De l'Avinent, també van assolir el bronze la saltadora Carla Rovira, que va participar en la llargada amb un millor intent de 5,34 metres, i l'obstaculista Aleix Ferrero, que va ser tercer en els 3.000 metres obstacles amb un temps de 9.34.47.
A part de Pastor, el segon bronze del CA Igualada va ser per a Jana Planell, tercera en el salt de perxa amb 3,50 metres. En la mateixa prova, la seva companya Etna Torras va quedar cinquena, amb millor marca de la temporada i 3,45 metres.
En total, l'Avinent Manresa va ser quart en la classificació per punts masculina amb un total de 27, superat el FC Barcelona (36) i l'UA Montsià i el Lleida UA (30). El CAI hi va ser novè, amb 21 punts. En la classificació femenina, vuitè lloc per a les manresanes i novè per a les igualadines, amb els mateixos 21 punts.
En els campionats, també hi va haver representació d'altres equips de les nostres comarques. El Martorell AC va ser 28è, amb els 6 punts aconseguits després de la medalla de bronze d'Ona Palau en els 400 tanques, amb 1.05.40 i millor marca personal. Per la seva banda, el JA Berga va sumar 5 punts després del quart lloc d'Olívia López en els 1.500 femenins, amb 5.15.26.
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