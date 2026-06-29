Bàsquet/Lliga Endesa
L'UCAM Múrcia paga la clàusula i s'emporta el jugador del Kids&Us Manresa Marcis Steinbergs
El letó, que era al club bagenc des de 2021 i el jugador estranger amb més partits disputats, tenia contracte per a una temporada més
El Kids&Us Manresa acaba de confirmar que el seu ala-pivot Marcis Steinbergs se'n va del club a l'UCAM Múrcia. El conjunt universitari ha pagat la clàusula de rescissió del jugador bàltic, que havia renovat l'estiu passat per dues temporades i que n'ha jugat cinc a l'entitat manresana, en la qual es va convertir en el jugador estranger amb més partits, un total de 233.
La baixa de Steinbergs és força inesperada, però s'uneix a la de Reyes pel que fa a jugadors pels quals d'altres equips han pagat la clàsula d'alliberament. Se'ls pot unir Ubal, que moltes fonts relacionen amb una tornada al Barça i que també té contracte en vigor amb els manresans.
Steinbergs ha ofert un rendiment creixent al Manresa, després d'una primera temporada d'aprenentatge, ha compaginat les posicions de quatre i de cinc quan ha fet falta. Ha mostrat un gran rendiment en el tir de tres punts, sobretot des de les cantonades, amb diversos partits guanyats gràcies a ell.
El joc interior manresà queda només amb Eric Vila i Pierre Oriola, després de les presumibles sortides de Kao, Olinde i Paulicap i, com d'altres demarcacions de l'equip, necessitaran una important restructuració.
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