Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agustín UbalVilanova del CamíJonatan AndicFesta Major Sant Vicenç de CastelletEric GarciaControls policials
instagramlinkedin

Judo

El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es penja deu medalles a la Copa d’Espanya infantil i júnior

L’entitat fa una valoració molt positiva dels cinc podis aconseguits en cada categoria

Els medallistes en categoria júnior del CTJBM

Els medallistes en categoria júnior del CTJBM / Redacció

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacció

Manresa

El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es va penjar deu medalles a a la Copa d’Espanya infantil i júnior que es va disputar el cap de setmana passat a Tortosa. L’entitat va fer una valoració molt positiva dels cinc podis aconseguits en cada categoria que la situa com “un dels grans referents del judo formatiu i competitiu”, va expressar el centre.

Setze judokes del CTJBM van participar en la Copa d’Espanya i deu d’ells en van sortir amb medalla. Cinc per a cada categoria. En el cas del júnior, l’actuació més destacada va arribar de la mà de Luca de Palma, que es va proclamar campió. Es van sumar a la fita Inés Guerrero, que va acabar en segona posició, i Biel Perau, Adrià Serrat i Guillem Lozano, tots tres al tercer esglaó del podi. 

L’equip infantil, per la seva banda, també es va endur cinc medalles. Dues van ser de plata, de Suri Gundín i Damià Bujor, i tres de bronze, de Jordina Rafat, Laia Coma i Oriol López. Es van quedar a prop del podi Eric Fernández i Lotta Gállego, tots dos cinquens. 

Notícies relacionades

Els medallistes i finalistes en categoria infantil

Els medallistes i finalistes en categoria infantil / CTJBM

També van competir Carlos Llamas i Dumi Croitor en categoria júnior i Yuri Bordallo, Joan Montes i Oriol Corcuera en infantil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
  2. La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
  3. Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
  4. El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
  5. El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
  6. Eulàlia Masana, geòloga anoienca, sobre la tragèdia a Veneçuela: 'Que hi hagi hagut dos terratrèmols seguits és excepcional
  7. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  8. L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions

El Consell Comarcal del Berguedà estrena una agència que ajudarà els municipis a afrontar la transició ecològica

El Consell Comarcal del Berguedà estrena una agència que ajudarà els municipis a afrontar la transició ecològica

El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es penja deu medalles a la Copa d’Espanya infantil i júnior

El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es penja deu medalles a la Copa d’Espanya infantil i júnior

El Festival de Música Antiga dels Pirineus viatja a 12 poblacions de la Catalunya central

El Festival de Música Antiga dels Pirineus viatja a 12 poblacions de la Catalunya central

Ampans celebra la graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats

Ampans celebra la graduació dels joves del FAR, l’escola de Noves Oportunitats

Tres detinguts en el dispositiu per les accions de sabotatge contra ICL amb motiu de la proposta de Revoltes de la Terra

Tres detinguts en el dispositiu per les accions de sabotatge contra ICL amb motiu de la proposta de Revoltes de la Terra

Marc Pubill, defensa de Manresa de la selecció espanyola: "Si un jugador com Julián Álvarez no està bé, deixa de ser tan bo"

Marc Pubill, defensa de Manresa de la selecció espanyola: "Si un jugador com Julián Álvarez no està bé, deixa de ser tan bo"

Obertes les inscripcions del curs gratuït de soldadura de la MICOD

Obertes les inscripcions del curs gratuït de soldadura de la MICOD

Miguel Cañadillas s'acomiada de l'Igualada Rigat amb un emotiu vídeo

Miguel Cañadillas s'acomiada de l'Igualada Rigat amb un emotiu vídeo
Tracking Pixel Contents