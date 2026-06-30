Judo
El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es penja deu medalles a la Copa d’Espanya infantil i júnior
L’entitat fa una valoració molt positiva dels cinc podis aconseguits en cada categoria
Redacció
El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès es va penjar deu medalles a a la Copa d’Espanya infantil i júnior que es va disputar el cap de setmana passat a Tortosa. L’entitat va fer una valoració molt positiva dels cinc podis aconseguits en cada categoria que la situa com “un dels grans referents del judo formatiu i competitiu”, va expressar el centre.
Setze judokes del CTJBM van participar en la Copa d’Espanya i deu d’ells en van sortir amb medalla. Cinc per a cada categoria. En el cas del júnior, l’actuació més destacada va arribar de la mà de Luca de Palma, que es va proclamar campió. Es van sumar a la fita Inés Guerrero, que va acabar en segona posició, i Biel Perau, Adrià Serrat i Guillem Lozano, tots tres al tercer esglaó del podi.
L’equip infantil, per la seva banda, també es va endur cinc medalles. Dues van ser de plata, de Suri Gundín i Damià Bujor, i tres de bronze, de Jordina Rafat, Laia Coma i Oriol López. Es van quedar a prop del podi Eric Fernández i Lotta Gállego, tots dos cinquens.
També van competir Carlos Llamas i Dumi Croitor en categoria júnior i Yuri Bordallo, Joan Montes i Oriol Corcuera en infantil.
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