Futbol
Els clubs catalans van dir que sí a la gestió de la Federació Catalana de Futbol
Els 415 participants van donar suport, de manera majoritària, a la gestió de la federació, van aprovar les modificacoins reglamentàries i un nou pla de competicions per a la propera temporada
Regió7
Els clubs catalans van tornar a tancar files amb la gestió de la Federació Catalana de Futbol. L'Assemblea General Ordinària celebrada a Sant Cugat del Vallès es va saldar amb un suport pràcticament unànime a tots els punts de l'ordre del dia, des dels comptes i el pressupost fins a les modificacions reglamentàries i el nou pla de competicions per a la temporada 2026-27. Un suport que, a més, va arribar en una assemblea de rècord, amb 415 assembleistes, la xifra més alta de la història de l'entitat.
L'última Assemblea General Ordinària de Joan Soteras com a president va tornar a convertir-se en una demostració de força. El màxim dirigent federatiu va rebre un ampli suport dels clubs catalans, que van aprovar amb còmodes majories tots els assumptes sotmesos a votació durant una jornada marcada pel consens.
La sessió va arrencar amb la ratificació dels càrrecs de Xavier Alís, com a vocal de la Junta Directiva, i Daniel Parra, delegat de Barcelona, una proposta que va tirar endavant amb 364 vots a favor, un en contra i onze abstencions. També va obtenir un ampli suport la memòria d'activitats de la temporada, aprovada per 352 vots favorables, un en contra i dotze abstencions.
En la seva intervenció, Soteras va defensar la gestió realitzada durant el seu mandat i va posar el focus en el creixement de la Federació. El president va reivindicar la modernització del futbol femení, la lluita contra la violència als terrenys de joc i la fortalesa econòmica de la FCF, assegurant que els recursos "han de tornar al futbol català". A més, va destacar que la Federació ja supera les 233.000 llicències i es consolida com la territorial més gran d'Espanya.
L'apartat econòmic també va rebre un suport majoritari. L'exercici corresponent al 2025 va ser aprovat per 339 vots a favor, quatre en contra i setze abstencions, mentre que el pressupost per al 2027 va tirar endavant amb 346 vots favorables, dos en contra i vint-i-una abstencions.
Un altre dels punts destacats de l'Assemblea va ser l'aprovació de les modificacions dels Estatuts i del Reglament General de la FCF, que van rebre 326 vots a favor, sis en contra i vuit abstencions. També va obtenir llum verd el nou pla general d'actuació, amb un protagonisme especial per a la reforma de les competicions femenines. El nou model preveu la consolidació d'una estructura piramidal amb Divisió d'Honor, la implantació d'un sistema de play-off, la limitació del nombre d'equips a les categories superiors, canvis a la categoria infantil i el manteniment del futbol-7 promocional, a més de preservar el criteri territorial a les categories intermèdies. La Federació va defensar que el futbol femení "ha de tenir el seu propi espai de creixement" i va recordar que les modificacions compten amb el suport majoritari dels clubs consultats.
L'Assemblea també va ratificar els acords adoptats per la Convenció de Clubs de la Lliga Catalana de Futbol Sala amb 265 vots a favor i cap vot en contra, posant el punt final a una sessió marcada per l'ampli consens. L'elevada participació, la més alta en els 125 anys d'història de la Federació Catalana de Futbol, va reforçar encara més la imatge d'estabilitat de l'actual Junta Directiva. Amb pràcticament tots els acords aprovats per àmplies majories i gairebé sense vots en contra, Joan Soteras va tancar una de les seves últimes grans cites institucionals al capdavant de l'organisme amb un nou aval dels clubs a la gestió de la Federació.
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