Bàsquet
El Kids&Us Manresa evitarà els altres dos equips de l'ACB i el Buducnost en la fase de grups de l'Eurocup
L'organització ha donat a conèixer les distribucions dels diferents caps de sèrie en el sorteig que tindrà lloc dimecres, dia 8, a Barcelona
L'ECA, l'organisme que controla l'Eurolliga i l'Eurocup, ha donat a conèixer els diferents caps de sèrie per al sorteig de la primera fase d'aquesta segona competició que es farà dimecres que ve, dia 8 de juliol, a Barcelona. En aquesta edició s'estrena format, quatre grups de vuit equips. En la primera fase, el Kids&Us Manresa ha estat inclòs en el tercer pot, amb la qual cosa evita els altres dos equips de l'ACB, La Laguna Tenerife i el San Pablo Burgos, i també el Buducnost montenegrí.
De la resta de pots, al Kids&Us Manresa n'hi tocarà un de cadascun d'ells. En el primer, hi ha el vigent campió, el Bourg, l'equip que cau de l'Eurolliga, el Mònaco, el tercer francès, Le Mans i el botxí de l'any passat, el Türk Telekom. En el 2, hi ha tres vells coneguts de la passada edició, el Hapoel Jerusalem, el Cluj i el Bahçesehir, a part d'un altre turc, el Tofas Bursa.
En el 4, dos adversaris més del curs passat, el Venècia i el Cedevita Ljubljana, a part del Trento, que va arribar a quarts de final, i l'Ulm. En el 5, quatre italians, el Tortona, que va derrotar el Manresa a la BCL la temporada 2024-25, el Nàpols i dos conjunts de Roma, el Maxima i el Roma Basketball, la nova joguina del jugador dels Lakers Luka Doncic.
En el pot 6, destaca l'Aris Salònica entrenat ara per Vassilis Spanoulis, a part de tres lituans, el Lietkabelis, el Neptunas, contra qui ja es va jugar l'any passat, i el Siauliai.
El pot 7 té l'equip grec restant, el PAOK Salònica, a més del London Lions i dos alemanys, el Niners Chemnitz i el Rostock Seawolves, l'equip de procedència de Lukasz Kolenda. Finalment, al darrer pot hi ha un exequip de Diego Ocampo, l'Skyliners Frankfurt, a més de l'Slask polonès, el Balkan búlgar i el Riga Zelli letó. En teoria, és el més fluix.
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