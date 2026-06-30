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Marc Bernal porta l'ADN Barça a Berga amb la segona edició del seu campus

Del 29 de juny al 4 de juliol, el jove migcampista blaugrana compartirà entrenaments, valors i metodologia formativa amb nens i nenes de 6 a 14 anys

Campus Marc Bernal

Campus Marc Bernal / Instagram @campusmarcbernal

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Sergi Castillo

Manresa

La pilota tornarà a rodar a Berga sota la mirada d'un dels futbolistes amb més projecció del planter del FC Barcelona. Des d'aquest dilluns i fins al 4 de juliol, el Campus Marc Bernal celebra la seva segona edició a les instal·lacions del C.E. Berga, el club i la ciutat on l'actual migcampista blaugrana va fer les primeres passes en el món del futbol.

Després de la bona acollida de la primera edició, el projecte es consolida com una proposta de referència perquè nens i nenes gaudeixin d'una experiència esportiva i formativa durant l'estiu.

Molt més que futbol

Adreçat a participants d'entre 6 i 14 anys, el campus ha estat dissenyat per professionals del sector conjuntament amb el mateix Marc Bernal. L'objectiu és oferir sessions d'entrenament orientades a potenciar la millora tècnica i tàctica individual, sense deixar de banda el joc col·lectiu i una metodologia inspirada en el futbol formatiu de l'entitat blaugrana.

La inscripció inclou l'equipació oficial del campus, esmorzar diari, activitats recreatives, accés a la piscina i assegurança esportiva, garantint que els participants disposin de tots els recursos necessaris per gaudir de l'experiència amb la màxima comoditat i seguretat.

Més enllà de l'aspecte esportiu, el campus neix amb la voluntat de fomentar valors com el treball en equip, el respecte, l'esforç i la convivència. Per això, les sessions matinals d'entrenament es complementaran amb activitats lúdiques i formatives, oferint als participants una experiència integral en un entorn educatiu i de diversió.

Un campus amb la implicació directa de Marc Bernal

Un dels principals atractius d'aquesta segona edició serà la participació activa del futbolista durant el desenvolupament del campus. Bernal serà present en diferents moments de la setmana, compartint entrenaments amb els participants i seguint de prop l'evolució de les diverses activitats.

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Amb aquesta iniciativa, el migcampista reafirma el seu compromís amb la formació dels més joves, retornant al futbol base una part del que ell mateix va rebre als seus inicis. Una oportunitat única per aprendre, gaudir i créixer de la mà d'un dels talents amb més futur del futbol català.

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