Futbol/Mundial 2026
Marc Pubill, defensa de Manresa de la selecció espanyola: "Si un jugador com Julián Álvarez no està bé, deixa de ser tan bo"
El jugador de l'Atlètic de Madrid creu que el seu company acabarà marxant al Barça i considera "estranyes" les seves declaracions
El bagenc, que encara no ha debutat, admet que no havia reservat vacances per si era cridat per De la Fuente i parla dels seus pares, jugadors de waterpolo
Juan Manuel Díaz
El defensa manresà de l'Atlètic de Madrid Marc Pubill és un més a la selecció de Luis de la Fuente, que viu el somni de ser per primera vegada en una Copa del Món amb les màximes aspiracions i amb l'esperança de poder debutar amb 23 anys al llarg de la competició. Però el defensa matalasser també és company de club de l'argentí Julián Álvarez, objectiu del Barça en el mercat de fitxatges d'aquest estiu i que va revolucionar el Mundial amb les seves declaracions demanant al seu club que li permetés complir el seu somni de vestir-se de blaugrana.
Marc Pubill no es va amagar quan a Esport3 li van preguntar per aquest fet i la repercussió que pot tenir al seu club de cara a la pròxima temporada. "Les seves declaracions van ser una mica estranyes. Si no és feliç a l'Atlètic, veurem què passa, però entenc que marxarà", va admetre el defensa.
El jugador de l'Atlètic va reconèixer que es tracta d'un dels futbolistes més valuosos de la plantilla matalassera, però va intentar relativitzar la transcendència que pot tenir la seva sortida. "Un jugador així sempre el vols a l'equip. Però si no està bé, deixa de ser tan bo", va valorar, referint-se a l'impacte negatiu que podria tenir que es quedés a disgust al Metropolitano.
Va poder ser del Barça
Pubill va reconèixer durant la seva entrevista a Esport3 que abans de fitxar per l'Atlètic de Madrid havia estat a l'agenda de Deco, però els problemes del Barça per complir la norma de l'1:1 del fair play financer van impedir que l'operació tirés endavant: "Vam estar en converses un estiu i tot un Nadal, però era aquell moment del fair play i de les dificultats financeres. Es va aturar. No en vam tornar a parlar", va recordar.
Ara es troba complint un dels somnis de qualsevol futbolista professional, com és participar en un Mundial; tot i que encara no ha tingut minuts de joc, continua esperançat que podrà entrar en els plans de Luis de la Fuente en algun moment. "No havia reservat res per si de cas", va fer broma el defensa de l'Atlètic sobre els seus plans de vacances i els dies previs a conèixer-se la llista definitiva de mundialistes de la Roja. "No m'havien avisat. Me'n vaig assabentar com tothom, mirant la convocatòria per YouTube mentre era a Sitges amb la meva nòvia", va recordar.
La reconversió de la mà del Cholo
Marc va aconseguir un bitllet cap a Nord-amèrica gràcies a la seva excel·lent temporada com a jugador matalasser, especialment en la segona part del curs, i pels consells del seu tècnic Diego Pablo Simeone, que el va ajudar a reconvertir-se. "Li estaré agraït tota la vida", diu sobre el Cholo, que va decidir que, en lloc de jugar de lateral, es reciclés com a central. "Des que vaig arribar a l'Atlètic, ell em va veure de central i m'ho va ensenyar molt ràpid i molt bé", va assegurar.
Potser aquesta facilitat per reciclar-se i reconvertir-se li ve de família, ja que és fill d'esportistes, tot i que els seus pares es dedicaven a una disciplina molt diferent, com és el waterpolo; si bé també és un esport col·lectiu. Ell va preferir la gespa i jugar la pilota amb els peus abans que la piscina i disputar-la amb les mans. "Em van tirar a la piscina i no flotava. Ho van intentar. Però jo volia colpejar la pilota", va dir rient. Això sí, els principis bàsics de qualsevol esportista d'elit sí que els hi van inculcar. "Els meus pares m'han educat des de l'esforç, la humilitat, la disciplina, el fet de tenir una rutina... Sense ells no seria aquí", va resumir Pubill.
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